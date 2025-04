Andrew Garfield revela cierta condición para regresar a interpretar al icónico Spider-Man

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Andrew Garfield, es hasta hoy uno de los actores más queridos por la comunidad de fans de Marvel, mismo cariño que en las redes sociales los usuarios manifiestan con regularidad, más después de que se hayan reunido en Spider-Man: No way Home los tres actores que le han dado vida al famoso héroe arácnido, Tobey Maguire, Andrew Garfield y el más reciente Tom Holland.

Pues ahora se sabe que el exnovio de Emma Stone sí desea volver a a ponerse el traje del Hombre Araña, aunque no todo es miel sobre hojuelas porque el actor y productor cinematográfico puso una condición muy específica. El protagonista de We Live in Time (2024) junto a la talentosa Florence Pugh, afirmó que solo lo haría si había algo muy peculiar, algo único y que realmente sorprenda.

"Me encantaría volver a interpretar al personaje de alguna manera, pero creo que tendría que ser muy peculiar. Creo que me gustaría hacer algo muy peculiar, algo muy único, original y sorprendente. Es como la libertad creativa que tienen con las películas animadas de Spider-Verse. Me parecen geniales, y puedes honrar al personaje de muchas maneras diferentes", afirmó durante una convención estilo Comic-Con en Abu Dabi.

En Spider-Man: sin camino a casa los tres actores aparecieron dándole vida al mismo personaje

A su vez, en algunas plataformas han comenzando a preguntarse si Garfield podría llega a hasta en la nueva cinta que prepara el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) Avengers: Doomsday. No obstante, lo único que queda es esperar porque sí es de conocimiento general que todavía faltan algunos miembros del reparto por ser confirmados. Hasta la elaboración de esta nota solo se sabe que estarán Robert Downey Jr, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden y Channing Tatum.

Por último, es necesario resaltar que de acuerdo con información de Milenio, el pasado 31 de marzo se dio a conocer que ya se está trabajando en la cuarta película de Spider-Man, la cual promete continuar donde se quedó, es decir cuando Peter Parker perdió todo su círculo social y deberá de comenzar una nueva vida con todas las dificultades que esto implica, además se estrenará el 31 de julio del 2026.

Fuente: Tribuna