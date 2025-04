Entérate: Usan imagen de Thalía hecha con IA para estafar a usuarios de redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva modalidad de usar la herramienta de la Inteligencia Artificial (IA), para estafar a personas continúa funcionando y al parecer la novedad es usar la imagen de famosos para hacerles creer a las fanáticos que están interactuando con su artista favorito, así es el caso de la cuenta de cuenta de Facebook que se está haciendo pasar por Thalía, importante figura de la televisión mexicana.

De acuerdo con información de redes sociales, hay una página que se hace llamar Silvia Flores y les da a entender a los internautas que si invierten $900 pesos su dinero se verá incrementando en unos días y por si fuera poco además usa a la intérprete de Amor a la Mexicana, quien supuestamente les invita a que se animen a participar en esa oportunidad, la cual no es nada más que un total engaño.

¿Cómo funciona?

Una vez que se interactúa con la imagen se llega a un grupo de Telegram denominado Silvia Flores Trading donde se pueden ver capturas de pantalla que según esto demuestran todos los ingresos que los miembros están obteniendo. Asimismo, en la descripción dice actualmente hay más de 3 mil mexicanos satisfechos. Es relevante mencionar que hasta el momento de la elaboración de esta nota la esposa de Tommy Mottola no se ha pronunciado.

Se hace llamar Silvia Flores

Por otra parte, la Diputada Claudia Montes de Oca, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Distrito Federal sobre el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) en delitos como falsificación, manipulación digital y desinformación. En cuanto a la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) propuso sanciones de ocho a 15 años de prisión, misma que se puede consultar en el Congreso del Estado de México.

Es así que Dávila Sánchez dijo que la legislación debe adaptarse a la realidad y a la velocidad con que viaja la información en redes sociales, por lo que no se debe de descargar la responsabilidad en los internautas para no difundir noticias falsas, datos falsos o sujetos a protección, por lo que se debe plantear una sanción fuerte para no contribuir a la propagación de la información falsa.

Fuente: Tribuna