Golpe a Ángela Aguilar: Majo Aguilar se niega a colaboración pero acepta a Emiliano Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven intérprete mexicana, Majo Aguilar, acaba de dejar en claro que ella prefiere alejarse de lo que no le trae paz, y en este proceso le dio un duro golpe mediático a su polémica prima, Ángela Aguilar, debido a que al hablar de la posibilidad de trabajar a su lado, la cantante se negó a colaborar musicalmente con ella, porque van en caminos separados, pero aceptó dueto con Emiliano Aguilar, el medio hermano de su prima que no la tolera.

La reconocida cantante de música regional mexicana ha decidido no hacer caso a las especulaciones que en algún momento alimentaron el rumor sobre una supuesta rivalidad con su prima Ángela, quien no la incluyó en la lista de invitados de su boda con Christian Nodal. Debido a que Majo confirmó anteriormente que, aunque en el pasado tuvieron una conexión cercana, actualmente no mantiene comunicación con sus primos y su tío Pepe Aguilar, en esta ocasión sorprendió al confesar que con el único que no descarta hacer un dueto, es con Emiliano, primogénito del intérprete de Miedo.

Majo explicó que su decisión de mantenerse alejada de su tío, de la intérprete de En Realidad y sus hermanos, no es por algo malo como lo pintan y no es que haya un oscuro motivo detrás, simplemente considera que es lo más sano para todos en este momento y está bien que se tomen esas decisiones a veces: "Nada tiene que ser tormentoso ni feo. Simplemente si algo sucede, si ellos me necesitan, ellos saben que yo voy a estar ahí, pero, pues, cada quien tiene su vida y sus caminos, y está bien. Está bien, es lo sano".

Debido a que hace algunos años apareció cantando con Ángela y Leonardo Aguilar un reconocido tema de Ana Bárbara, Majo recalcó que por ahora no ve cercana una nueva colaboración con ellos, recalcando que recuerda aquello con amor, pero que por ahora, cada uno tiene un camino diferente: "Lo busqué fue muy bonito, sí. Pues yo creo que cada quien, de verdad, está ahorita en sus caminos y es lo sano. Y está lindo. Y lo veo con mucho amor".

No obstante, Majo dejó abierta la posibilidad de hacer un dueto con su primo, Emiliano Aguilar, quien es hijo del primer matrimonio de su tío Pepe con Carmen Treviño. Sin embargo, queda la duda de si incursionaría en el rap, el género en el que el joven ha comenzado a sobresalir: "Él desde chiquito rapeaba, ¡eh! Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero".

En otro orden de ideas, la estrella mexicana se pronunció sobre la controversia surgida por la prohibición de los narcocorridos en diversos estados de su país natal: "Creo que ahora sí que ahí lo tienen que ver las autoridades. El que le guste escuchar la música, que le guste escuchar expresarse la manera en que lo quiera hacer. Yo personalmente tengo mis propios gustos. No escucho cierta música que haga apología a la violencia o algo así, porque posiblemente no resuena conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui