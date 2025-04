Hermano de Daniel Bisogno desmiente a Pati Chapoy y afirma la profunda desconfianza a su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presentador mexicano, Alex Bisogno, recientemente brindó una entrevista a TV Notas, en la cual negó rotundamente haber robado a su difunto hermano, Daniel Bisogno, asegurando que fue él quien le pidió ser albacea de su única hija, pues había una profunda desconfianza a su ex, la madre de la nena, Cristina Riva Palacio. De la misma manera, no dudó en desmentir a Pati Chapoy y le mandó un afectuoso abrazo, afirmando que la quiere como si fuera familia.

Después de ser acusado de permitir que vaciaran la casa del difunto presentador de Ventaneando y de que Chapoy asegurara que no es más que un mantenido que nunca ha trabajado realmente y que su familia quería quedarse con el dinero de apoyo a su padre, Alex destacó que la líder del vespertino tiene sus razones para pensarlo, aunque le duele sus declaraciones porque es casi de la familia, pero entiende que al final todo cambiará ya que tiene pruebas para demostrar que la fuente que le dijo todo eso la engañó.

Alex declaró que él respeta mucho a Chapoy por lo dicho anteriormente y que le agradece el que defienda de esa manera a Michaela Bisogno, pero una vez más, que ella tiene mal la información y sabe bien de donde proviene esas falsas noticias de que eran un mantenido: "Si se refiere a la parte de televisión, claro que no trabajo, pero sí le pediría a Pati que me eche la mano. Que no sugiera cosas o que no deje en entredicho mi reputación, porque ¿así como voy a chambear? No me tomo nada personal. Me da gracia que digan estas cosas".

Daniel me apoyó mucho y me dio trabajo, no dinero. Trabajé 7 años con él cuando era adolescente. Jamás me mantuvo. A mí me gusta trabajar. Yo he tenido mi propio patrimonio y, gracias a Dios, desde hace muchos años no necesité del apoyo de Daniel", agregó.

Con respecto al porqué Daniel no quería a Cristina como albacea de la nena, el expresentador de Al Extremo, declaró que su hermano solo pidió que ellos resguardaran el patrimonio para su hija, y que solo él sabría los motivos, pero que algo sí dejó en claro es que desconfiaba de su exesposa: "Daniel habrá tenido sus motivos. Sé que sí tuvo desconfianza. Nos pidió que verificáramos eso. Llegó a compartirnos algunas cosas en su momento que prefiero no decir".

El expresentador de TV Azteca afirma que considera que es arriesgado dejar que todo lo que Bisogno construyó con años de trabajo, quedaran únicamente en manos de Riva Palacio, que no era más que su ex y madre de Michaela, señalando que hay propiedades de su hermano que se pueden rentar y obtener un ingreso, y que ella sabía bien que de todo eso saldrá el apoyo a su padre y también para la manutención de la pequeña: "Desconozco si se lo comentó, pero ella sí estaba enterada de esto. En mensajes entre ella y yo eso quedó muy claro. Este apoyo le tendrá que seguir llegando a mi papá".

Fuente: Tribuna del Yaqui