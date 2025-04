Muere Sophie Nyweide actriz de 'La Ley y el Orden' tras automedicarse; tenía 24 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Sophie Nyweide, fue una joven actriz que no solo participó en series famosas como La ley y el orden, puesto que también hasta trabajó en la película de Mammoth con el actor mexicano Gael García Bernal. Sin embargo, su vida llegó a su fin el pasado lunes 14 de abril, cuando tenía tan solo 24 años, además sus familiares dieron a conocer a través de un comunicado algunos de los pormenores de su partida.

"Sophie era una niña amable y confiada. Esto a menudo la dejaba expuesta a que otros se aprovecharan de ella. Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte refleja el dolor que sufrió. Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba, y esto resultó en su muerte", dice el escrito emitido por los familiares, aunque hasta el momento la causa exacta del deceso no ha sido expuesta.

De acuerdo con información extraoficial, nació el 8 de julio de 2000 y participó en algunas cintas como en la película protagonizada por Jessica Alba, Invisible Sign, donde interpretó el papel de la hija de una padre que padece cáncer. Pero una de sus grandes oportunidades fue el filme con el que debuto, se trata de Bella de 2006, la cual llegó a ganar el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Interpretó a la hija de Michelle Williams y Gael García Bernal en 'Mammoth'

En cuanto a su última aparición ocurrió en el 2015 cuando salió en el programa de ABC What Would You Do?, un show sobre una cámara oculta que presenta situaciones sociales y dilemas morales para observar cómo reaccionan los ciudadanos en público. Asimismo, para sus parientes el paso por la actuación de Nyweide fue "un lugar seguro para ella y disfrutaba de los elencos y equipos que nutrían su talento y su bienestar”.

Finalmente, según datos extraídos de medios locales sus seres queridos establecieron que en lugar de llevarse arreglos florales mejor hicieran una donación a Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN), considera como la organización estadounidense más grande en la lucha contra la violencia sexual que colabora con más de 1,000 organizaciones locales en todo el país para ofrecer servicios de apoyo a las víctimas.

Fuente: Tribuna