Pablo Montero, acusado de agredir a joven influencer bajo los efectos del alcohol; la amenazó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Pablo Montero se encuentra dando de que hablar por un escándalo de violencia y adicciones, pues la reconocida influencer, Elda María, acaba de compartir un testimonio en vivo de Venga la Alegría, en el que lo acusa de agredirla físicamente, asegurando que tuvo mucho miedo por su integridad física por sus amenazas, ya que estaba bajo los efectos del alcohol.

Elda, a un año del escándalo de su separación de Rafael Mercadante, ya estaba preparada para una nueva oportunidad en el amor, y parecía que la había encontrado con Montero, al cual ella misma confesó que comenzó con una serie de coqueteos por Instagram, donde todo iba a de maravilla y parecía ser "un tipazo", tanto que le aceptó encontrarse con él en una casa que tiene fuera de la Ciudad de México, pero cuando llegó, todo se fue a la basura.

Según la influencer, el intérprete de Mi Piquito de Oro, también citó a otra mujer al lugar y les propuso hacer un trío, a lo que ella se negó rotundamente, e incluso en su discusión, al sentirse en peligro, quiso grabar para dejar evidenciado que es lo que realmente pasó en ese momento: "Pablo me dijo que quería hacer un trío. Le dije 'yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trío. Él me dijo 'ay, te va a encantar'. Le dije 'no, te voy a grabar porque me estás haciendo sentir incómoda'.

María destacó que en cuanto sacó el celular para comenzar a grabar, el actor de Televisa se puso como loco y le arrebató el teléfono, lastimando su mano, por lo que incluso llegó a temer por su vida y su seguridad, ya que afirmó que el cantante le gritaba y amenazaba con hacerla ver como una loca: "En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado. Sí, (temí por mi vida). Me gritó horrible. Me dijo 'te voy a meter a la cárcel por loca. Ya cállate, estoy con la otra'".

La exnovia del presentador de TV Azteca declaró que para ella fue muy impactante, porque este hasta la amenazó con llamar a la Policía y culparla de haber invadido su propiedad, por lo que con esto, afirmó que quiere que todos sepan como es y que no haya nadie más que le pase lo mismo: "Me dijo que le iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada. Para mí, esto fue muy impactante porque dije 'oye, te vine a ver, te pago todo, o sea, por qué me haces esto a mí'".

Busco ser la voz para que otras chavas no caigan en lo mismo, que primero conozcan a las personas, que no vayan a donde ellos estén, que los hombres las busquen, para evitar estas malas experiencias", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui