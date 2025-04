Quedaría paralítica: Luz Elena González se accidenta en 'VLA'; pudo fracturarse la columna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Luz Elena González, acaba de brindar una entrevista a TV Notas para hablar sobre su intenso miedo a casi quedar paralítica, después de que por un pequeño error sufriera terrible accidente en vivo de Venga la Alegría. La estrella de melodramas declaró que al momento del impacto rezó con sus fuerzas poder caminar, pues pensó que se fracturó la columna de lo duro del golpe.

En el matutino de TV Azteca hay una gran cantidad de dinámicas, en el que todos sus presentadores usan sus destrezas físicas, y aunque ya han habido varios accidentados, al no pasar a mayores, continúan con estas mismas dinámicas, como las de Muégano, en la que Luz Elena terminó por caerse. La presentadora cuando quiso correr junto a sus otros dos colegas, a los que estaba amarrada, se resbaló y cayó justo al filo de varios escalones, siendo tan duro que todos se asustaron y fueron a su auxilio, a lo que ella solo podía pensar en ese intenso dolor en su espalda y cuello, que la hicieron pensar en una fractura.

La actriz de Una Familia Con Suerte destacó que ella creyó que se había fracturado la columna, destacando que pudo escuchar como varios e sus huesos tronaron, por lo que incluso llegó a pensar que tal vez ni siquiera iba a poder levantarse y continuar con el show, y que estaba paralizada: "En el piso dije: 'Dios mío, ojalá me pueda levantar'. Me dio muchísimo miedo de haberme fracturado la columna. ¡Temí no volver a caminar! Sí estuvo fuerte el accidente y dije: 'Por favor, que pueda mover las piernas'".

Luz Elena se cayó en vivo de Venga la Alegría. X @VengaLaAlegria

Tras esto, Luz Elena declaró que una vez que pudo moverse y salir del programa, producido por Maru Silva, fue directamente al hospital, en el que le hicieron los estudios correspondientes, además de un ultrasonido, del que salió que tuvo una contusión y rectificación de la columna: "Me explicaron que, por el golpe, las cervicales en el cuello presionaron los nervios. Tuve que acudir a una fisioterapia fuerte que me realizan con una cama que estira el cuello. El golpe fue a media espalda".

No tuve tiempo de reposar. Se veía un poco roja la espalda, pero todo el trancazo fue por dentro, en la columna. El doctor comentó que fue un golpe que le llaman 'latigazo', como cuando un auto te choca por la parte de atrás. Dijo que con la fisioterapia y medicamentos iba a estar bien", explicó.

Finalmente, la exactriz de Televisa señaló que es una mujer muy fuerte que ha atravesado por un sin fin de situaciones, y por fortuna pudo continuar con su trabajo de manera regular, pero siguiendo indicaciones médicas, además de que en su casa hace una rutina para ayudar a sanar más rápido su lesión: "En realidad soy una guerrera de la vida, continué con mi trabajo. En casa me cuido con fomentos calientitos y sigo al pie de la letra las indicaciones médicas. Hay Luz Elena para rato".

Luz Elena compartió sus estudios. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui