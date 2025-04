Queen Buenrostro narra su infierno con Brandon; acusa al galán de Televisa de ahorcarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de alzar la voz en contra de su ahora expareja, la reconocida influencer, Queen Buenrostro, acaba de brindar una entrevista en la que narró su infierno mientras que fue pareja del también influencer y estrella de realitys, Brandon Castañeda, afirmando que ella temió por su vida en varias ocasiones, ya que el galán de Televisa, en una ocasión quiso desmayarla ahorcándola.

A un par de semanas de haber expuesto en Instagram las lesiones que le ocasionó Brandon y un video en el que él fue violento, Queen para TV Notas brindó nuevas declaraciones, en el que aclaró que por mucho tiempo quiso negar lo que pasaba, porque estaba enamorada y él sabía eso y con su narcisismo lograba envolverla, hacer que lo justificara y ella sentirse culpable, hasta normalizarlo, destacando que él siempre buscaba alejarse en vez de arreglar el problema.

Tras esto, comentó que la primera vez que él fue violento con él fue al ver un episodio de La Venganza de los Ex, en la que ambos estaban, afirmando que la tomó de los brazos y la arrojó al piso, pero le pidió perdón e ignoró la situación. La segunda ocasión ocurrió más fuerte, pues ella sintió que la iba a matar mientras la golpeaba, pero que pese a que lo expuso, al final lo defendió y perdonó porque lo vio en una crisis en la incluso él amenazó con hacerse daño. Tras esto, afirmó que tras meses, el Wapayaso parecía que había cambiado y no había pasado más actos de violencia.

Desgraciadamente, en enero de este 2025 todo cambió, pues cuando fueron de crucero, el exparticipante de Guerreros 2020 ayudó a una mujer en estado de ebriedad, tomando su cintura y dejándola sola, pero lo que más le molestó fue que cuando quiso ayudar él no la dejó, y más tarde, cuando le reclamó, la agredió físicamente: "En febrero volvimos a discutir. Al salir de una fiesta, peleamos hasta llegar a las instalaciones del hotel, donde me causó lesiones .Siempre se justificó. Me decía: 'Tú tienes la culpa y sacas lo peor de mí, pero te amo y eres el amor de mi vida'".

Daniela Buenrostro, nombre real de Queen, contó que cuando iban de regreso a su hogar, este la aventó a media carretera durante una discusión en el coche y ella tuvo que correr a alcanzarlo: "Terminé toda moreteada. De hecho, tuve que subir mis fotos editadas para que la gente no se diera cuenta de mi mano inflamada y de los moretones. Jamás lo expuse. Fuimos a terapia juntos. ¡Pensé que iba a cambiar por mí!". Ante esto, asegura que tenía todo normalizado y cayó en un circulo vicioso en el que veía que había semanas bien y pensaba que cambió, pero que al final, cuando Alex Flores expuso toda la verdad, Brandon la agredió, culpándolo de todo.

Decidí sacar mis cosas, pero me detuvo. Me besó y tuvimos relaciones. Aclaro que nunca me obligó a tenerlas. Luego intenté platicar con él, pero recibí insultos. Me dijo: 'Nunca te quise, ni te amé, solo te utilicé. Te mereces cada golpe que te he dado. Mírate, eres la basura de todos'. Agarró mi celular y lo rompió. Después me corrió de su casa", agregó.

Finalmente, señaló que ella lo abofeteó por un insulto más, y el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy la ahorcó, pensando que iba a matarla, pues hasta le dijo que la debía de desmayar porque ya no la soportaba, y por eso estalló todo y lo acusó legalmente: "Luego le di una cach... por algo que me dijo y me (tomó del cuello) al grado de no poder respirar. Yo le hacía señas para que parara y me dijo: 'Te tengo que desmayar, porque ya no te soporto’. Sin embargo, le cayó el veinte y me soltó. Ya no podía más y por eso procedí legalmente".

Fuente: Tribuna del Yaqui