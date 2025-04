¿Quiere volver a la Realeza? Meghan Markle enviaría desesperada súplica al Rey Carlos III

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Expertos de la Realeza británica, han asegurado que Meghan Markle está lista para una reconciliación con la familia paterna de su esposo, comenzando por el Rey Carlos III, pues supuestamente hace poco les habría mandado un paquete especial que no sería más que una desesperada súplica para que el Monarca le de su perdón tras arremeter en su contra por tantos años, ¿acaso quiere volver a la Corona como miembro senior?

En enero del 2020 comenzó lo que millones llamaron el Megxit, el cual fue el documento en el que Markle y el Príncipe Harry llegaban a un acuerdo con la entonces líder de la familia real, la ahora difunta Reina Isabel II, en la que ambos perdieron todo beneficio que gozaban como royals, y él todos sus títulos militares conseguidos como un miembro de la Realeza. Ahora, Harry y Meghan buscan recuperar la seguridad cuando viajen al Reino Unido, pero siguen recibiendo negativas.

Ahora, se ha revelado que la exactriz de Suites acaba de enviar a su suegro lo que es considerado como una "rama de olivo", o bien una "súplica para ser perdonada", pues se trata de varios productos de su nueva marca, As Ever, a su hogar en Clarence House. Meghan en sus entrevistas arremetió en contra de Carlos III y toda la familia, asegurando que eran racistas y que Kate Middleton fue terrible con ella.

Carlos con Meghan. Internet

Según el experto en realeza, Neil Sean, el que esta "caja de muestra de delicias", fuera enviada al padre del Príncipe William, no es más que un nuevo intento desesperado de Meghan para hace las paces y que pueda gozar de privilegios al ir al Reino Unido, y aunque no sea por un tema económico, la seguridad sería lo que estaría motivando a la exroyal a hacer este acto. Hasta el momento el monarca no ha agradecido estas muestras en público, por el momento.

Por su parte, el reportero de Fox News, Ian Pelham Turner, asegura que el crear "puentes" con la familia real es el objetivo de la antigua duquesa de Sussex, pues quiere aprovechar el alcance mediático y de simpatía que le daría con el público en caso de que llegue a hacer las paces con todos: "Entiendo que ella todavía no se sienta respetada, pero pequeños gestos como este son su forma de mostrar compasión por lo que está pasando el rey y ayudar a reconstruir puentes entre el príncipe William, el príncipe Harry y el rey".

Harry, Meghan, Carlos III y Camila en funeral de la Reina Isabel II. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui