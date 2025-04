Saquean casa de Daniel Bisogno y acusan a su hermano Alex B; se robó hasta la ropa interior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Daniel Bisogno no ha dejado de estar en todos los medios de comunicación tras confirmarse que existía un pleito por la herencia entre su hermano Alex B y su exesposa, Cristina Riva Palacio. A una semana de que el presentador señalara que ya no tenía acceso a la casa que perteneció a su hermano, ahora ha sido culpado de saquear este inmueble tras la muerte del famoso 'Muñeco'.

Sí, una fuente le contó a la revista TVNotas que Alejandro Bisogno habría acudido al domicilio de Daniel para llevarse todas sus pertenencias, pese a que este habría indicado que su hija Michaela era la heredera universal de todos sus bienes. Fue una persona cercana a la familia Bisogno quien filtró estos detalles, señalando cuándo fue que se rompió la relación entre Alex y la madre de su sobrina:

Cuando recién falleció Daniel, sí había comunicación entre Alejandro y Cristina. Era cordial y trabajaban juntos… pero como a mediados de marzo, Alejandro empezó a ir más seguido a la casa de Daniel".

Presuntamente, el exconductor de Ventaneando entró con engaños a la casa de su hermano: "Decía que necesitaba unos papeles de Azteca para hacer unos trámites. Eso llamó la atención de Cristina, y como tiene muy buena relación con Pati Chapoy, le preguntó si faltaba algo, y ella le dijo que no", expuso la fuente. Sin embargo, otro suceso más grave es lo que habría llevado a la ex de Daniel a tomar nuevas acciones sin consultar a la familia paterna de su hija.

Cristina trataba de hablar con Alex, pero él ya no le contestaba. Días después, ella fue a la casa de Daniel para sacar ropa de la niña que había ahí y se dio cuenta de que ¡estaba vacía!".

Presuntamente, fue Alex B quien asaltó el domicilio del 'Muñeco': "Ellos le dijeron que una noche antes llegó un camión de mudanza a sacar cosas. Que Alex les comentó que era algo que tenía que hacer y que les pedía discreción", añadió la persona que no accedió a revelar su identidad. Sobre lo que aparentemente habrían saqueado, el informarte indicó:

Literal, se llevó todo, desde cuadros, hasta ropa, papeles, aparatos electrodomésticos. En verdad, todo, ¡hasta la ropa interior de Daniel!".

Presuntamente, él y su excuñada tuvieron un enfrentamiento a raíz del robo: "Cristina le reclamó y le preguntó por qué hacía todo eso. Alejandro le contestó que las cosas eran de su hermano y por ende de la familia. Que ella solo era dueña de la casa y que las cosas así serían. Fue por eso que Cristina cambió las chapas de la casa y prohibió la entrada de Alejandro o cualquiera de la familia Bisogno", agregó.

Debido a que en días pasados trascendió que Dani guardaba una fuerte cantidad en efectivo dentro de su hogar, la fuente expresó: "Seguro sí había dinero, pero también se gastó mucho para su recuperación. No olvidemos que nuestro querido Dani dejó de trabajar muchos meses por su estado de salud. Entonces, si había o no ese dinero, imagino que Cristina y hasta el propio hermano recurrieron a él para pagar gastos del día a día de la casa".

Con relación a la batalla legal que inició Riva Palacio, la persona declaró que el deseo de ella es sí apoyar al papá de Daniel, pero por el momento no le es posible: "En efecto, Daniel le daba una manutención a su papá, Concho, pero con el juicio intestamentario, la abogada le explicó a Cristina que no diera por el momento esos pagos, pues deberían de contar todo lo que Daniel dejó… Cristina quiere ayudar al señor, pero por el momento no puede por órdenes de la abogada".

Finalmente, el allegado a la familia de Daniel manifestó que este pleito apenas comienza, pero según su percepción, los hermanos del fallecido artista ya no cuentan con el apoyo de grandes personalidades como Pati Chapoy y el productor Alejandro Gou.

