Se hundió en drogas: Tras retiro de Televisa y vender comida, actor alista su muerte

Ciudad de México.- Un reconocido actor de teatro y televisión, quien lleva años retirado de Televisa y que lo perdió todo tras hundirse en adicciones, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que durante una reciente entrevista, confesó que ya tiene todo en orden para el día que lo visite la muerte. Se trata de Pepe Magaña, quien es el encargado de suplir a Daniel Bisogno en la obra Lagunilla mi barrio.

Recientemente, reporteros del programa De Primera Mano buscaron al reconocido actor del desaparecido programa Cachún cachún ra ra! para preguntarle sobre cómo se ha sentido tomando formalmente el lugar de Daniel en la mencionada puesta en escena, pues tras el fallecimiento del conductor, Pepe fue nombrado de forma oficial como parte del elenco: "Fue querido por muchas personas, así que lo hago con mucha responsabilidad, con mucho respeto hacia Daniel".

En ese sentido, Magaña recordó que en la última década él y Dani intercalaban papeles en las producciones de Alex Gou, cuando el conductor no podía estar de gira con el equipo: "Yo lo suplí desde que hacía El Tenorio Cómico, hace como 15 años, yo hacía la gira en provincia y él hacía la temporada en México los fines de semana... El show tiene que seguir, todos tenemos que seguir", dijo. Además, el famoso habló de la gran labor como actor que hizo Bisogno:

La gente lo recibía padrísimo, él sabía ya, es que adquirió mucho oficio como actor, él lo hizo muy bien".

Pepe Magaña, actor y comediante

El reportero de DPM luego le preguntó a Pepe si sabía algo sobre la herencia de Daniel, que tiene en disputa a su familia: "Sí me he enterado, lo he visto, pero siempre suceden este tipo de cosas cuando una persona se adelanta". Posteriormente, el actor confesó que él tiene listo todo para el día de su muerte, afirmando que su testamento está en orden: "Yo lo tengo desde hace ya 20 años, yo tengo todo en orden".

En ese sentido, Magaña fue cuestionado sobre si en este testamento está incluido su nuevo negocio de venta de flautas: "Todo, todo está ahí en ese nuevo testamento". Y al respecto de cómo le está yendo en este nuevo emprendimiento, el exactor de Televisa compartió: Ahorita con lo de las flautas Cachún, estoy agradecido con toda la clientela que va, que repite y repite, pues muy contento, va caminando muy bien, a veces es una friega, pero muy bien, estoy activo todos los días".

Como se sabe, esta no es la primera vez que Pepe emprende un negocio de comidas, pues hace algunos años puso su propio puesto de marquesitas y además era repartidor de alimento. El actor tuvo que darle un giro a su carrera, luego de perderlo todo por culpa de las adicciones, que incluso lo llevaron a estar varios años en la cárcel. Magaña alega que fue llevado a prisión por venganza, ya que fue amante de la esposa de un comandante y este los descubrió.

