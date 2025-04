Vanessa Arias acusa a actor de Televisa de intento de feminicidio e infidelidad con travesti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Vanessa Arias, en una entrevista decidió abrir su corazón y romper el silencio sobre su relación con el retirado actor de Televisa regiomontano, José Luis Reséndez, en el que afirmó que su romance fue un completo infierno para ella, pues lo acusó de intento de feminicidio y de serle infiel con un travesti. La también estrella de realitys declaró que por amor nunca alzó la voz cuando pudo.

Vanessa en la década de los 2000's, tuvo una relación de cinco años con José Luis, que por muchos años fue una estrella en la empresa San Ángel con melodramas como La Madrastra. Por mucho tiempo, se creyó que la pareja tuvo un romance de ensueño y al final solo terminaron por lo que todos llaman "diferencias irreconciliables", hasta hace unas horas, que se ha comenzado a viralizar una entrevista de la actriz en la que habla del infierno que vivió en ese tiempo.

La actriz de Abismo de Pasión, declaró que a lo largo del lustro en el que fueron pareja, José Luis le pegó en varias ocasiones, y no una bofetada o solo un golpe, sino que eran fuertes golpizas que le causaban mucho daño, y que por amor a él no denunciaba, pensando que cambiaría si ella hacía todo como él quería: "Yo nunca dije todas las put... que me metió, yo todas las cicatrices que tengo en la cara son por él, me quebró una costilla. No (lo denuncié), porque yo lo amaba".

Vanessa con José Luis en el 2000. Internet

Ante esto, Vanessa confesó que en una de las discusiones la tiró por las escaleras, terminando con una fractura de costilla, agregando que usualmente, las peleas comenzaban por celos infundados del actor de Los Herederos del Norte, que no quería que le hablara a nadie: "Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Si yo llegaba 5 minutos tarde a la casa, yo ya era una pu..., '¿Con quién estabas?', si yo saludaba a alguien en Televisa ya estaba mal, yo tenía que estar con la mirada hacia abajo".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que Reséndez en una ocasión quiso matarla, pues al pasear con sus perros, le arrojó una piedra a uno de los canes porque no le hizo caso en algo, y ella se alteró, porque ama a los animales y que los maltraten no es algo que tolere, pero que el actor se puso como loco y cuando ella corrió el la persiguió, y al llegar al auto le dio una de las peores palizas de su vida que afirma pudo haber acabado con su vida.

Finalmente, la actriz de Hasta El Fin Del Mundo, declaró que lo peor de todo, es que ella no lo iba a dejar hasta que descubrió que es homosexual, pues lo encontró en la cama con un travesti, explicando que ella debía llegar el lunes en la noche, pero llegó el domingo, debido a que le movieron un casting al lunes en la mañana: "Lo caché con un travesti teniendo relaciones sexuales en mi casa, yo llegué un día antes de Culiacán, me mandaron llamar para un casting el lunes a las 09:00 de la mañana. Llegando estaba todo apagado y fue cuando lo caché en mi casa, en mi cama, estaban desnudos".

Me vio, se fue el travesti. Después fui a un antro gay y me encontré al travesti y me dijo que andaba con él desde hace 2 años anteriormente, entonces yo muchas veces a él le dije: 'Puedo ser tu mejor tapadera, pero no me mientas'. Me llegaban mensajes de que era gay, yo misma lo supe cuando le revisé la computadora", agregó.

Cabe mencionar que dicha entrevista es del 2022, pero fans de Adrián Marcelo la han revivido y están viralizándose varias de dicha declaraciones en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui