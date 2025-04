William Levy, perdido en el alcohol y la depresión, aseguran: "No está en la mejor etapa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, William Levy, al parecer vive momentos muy complicado, o al menos eso aseguró recientemente una presunta amiga cercana de la exestrella de Televisa, pues señaló que laboral y personalmente "no está en la mejor etapa", y desgraciadamente estaría atravesando por una fuerte depresión, y que es por ese motivo que ha caído en los excesos, ya que para tratar de llenar huecos en su vida se pierde en el alcohol.

Una amiga del actor de melodramas como Sortilegio, aseguró que Levy está en una depresión de la que no se deja ayudar y se mete en muchos problemas por refugiarse en el alcohol: "Él no está en la mejor etapa de su vida. Sale de un problema y se mete en otro. Es el cuento de nunca acabar, pero su depresión lo lleva a cometer tonterías". Hace una semana el cubano fue arrestado bajo los efectos del alcohol por ocasionar disturbios en un lugar público e invasión a propiedad privada.

La presunta amiga del ex de Elizabeth Gutiérrez, afirma que aunque antes era un galán muy deseado, tanto por mujeres como por productores que lo querían en sus proyectos porque era garantía de éxito, pero que ahora todo es diferente y ya no es tan deseado como antes, eso lo llevó a deprimirse y a alcoholizarse casi a diario: "El chavo coqueto, risueño, amable y exitoso ya no existe. Su depresión lo hundió. Lamentablemente se ha convertido en un hombre inestable y, al parecer, se ha refugiado en el alcohol. Se le ha vuelto un hábito muy malo. Esto ha repercutido en su trabajo".

William fue detenido hace una semana. Instagram @chamonic3

Aparentemente el actor de Cuidado Con El Ángel está frustrado porque tenía muchos planes grandes, como conquistar Hollywood, pero los proyecto que pueden impulsarlo, los rechaza o lo terminan por ignorar, porque pide cantidades "estratosféricas de dinero", y no entiende que no tiene que ser así: "Hoy, para los productores, televisoras y empresarios, él ya no es rentable como antes. No le ha caído el veinte. Ya no está para exigir un dineral y, para su mala suerte, ha estado involucrado en situaciones complicadas relacionadas con el alcohol y supuestas intoxicaciones por sustancias".

¿Cómo ayudan a una persona que no ha dejado la fiesta, el alcohol y las mujeres? Siento que él solito se pone la soga al cuello. ¿Cuántas veces lo cacharon siéndole infiel a la mamá de sus hijos? Ella lo acusó de ser un hombre agresivo. Siempre se portó como toda una dama con él. Aguantó hasta donde pudo. Le intentó ayudar y lo invitó a ir a terapia. Al final no quiso y vean las consecuencias. Hasta arrestado terminó hace unos días", agregó.

Finalmente, la presunta amiga del protagonista de Café Con Aroma De Mujer, declaró que actualmente se siente perdido, solo, y trata de llenar el vació que siente en su interior con el alcohol y las mujeres, pero al final nada logra llenarlo y termina así de mal, por lo que ella teme que solo empore su situación actual: "William se siente solo. Él busca mujeres, pero al final ninguna le llena. A veces pienso que aún se siente como el galán que todos quieren, pero ya no. Ese tiempo ya pasó. Vienen más generaciones de actores atrás de él".

¡Me preocupa! Lo veo cansado, perdido y hasta cierto punto demacrado. Tiene 44 an~os y parece un sen~or de 60. Si no sienta cabeza, es posible que caiga a un vaci´o donde nadie lo pueda sacar. Espero que tome ayuda psicolo´gica, que es muy importante para salir del hoyo. Tiene 2 hijos maravillosos que lo necesitan y por los que debe luchar", concluyo´.

William en el presunto festejo en el que terminó en prisión. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui