Yolanda Andrade reporta que asaltaron a Julio César Chávez; le apuntaron con arma de fuego

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade alarmó a todo el mundo del espectáculo debido a que hace algunos momentos publicó un video para informar que habían asaltado a Julio César Chávez, su gran amigo. En la grabación de escasos segundos, el reconocido exboxeador mexicano relata que fue víctima de la delincuencia, pues le fueron arrebatadas sus pertenencias por sujetos que le apuntaron con un arma de fuego.

En las imágenes que mostró la estrella de Televisa en su cuenta Instagram, el expugilista y ahora comentarista deportivo, narró el perturbador momento para hacer un llamado a las autoridades: "Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me saltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena. Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando", inició su relato Chávez.

Aunque se desconoce si ya acudió ante las instancias pertinentes para denunciar el hecho, Julio César hizo un fuerte señalamiento a las autoridades: "Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos, aunque vengan uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan", señaló el exdeportista.

Finalmente, Chávez resaltó que los motociclistas serían quienes están detrás de este tipo de delitos: "Por favor, autoridades, atiendan el llamado. A todas las motocicletas párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los esculquen, porque esos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias". Por su parte, Andrade también ironizó sobre la grave situación de seguridad que existe en México:

Bienvenidos a Nuestro País…. Pero si Tienes suerte Te Asaltan. @jcchavez115 Cuídate y NO CONFÍES EN NADIE".

Julio César Chávez denuncia asalto a mano armada

Hasta el momento no se conoce el lugar y el día exacto en que el ídolo de México sufrió este incidente, pero se espera que dentro de pronto pueda compartir mayores detalles. Sin embargo, algunos creen que el video publicado por Andrade no es reciente, pues hace algunos años el reconocido boxeador ya había denunciado un hecho similar.

En el año 2019, el originario de Culiacán dijo que sufrió un asalto en la CDMX, donde un delincuente le apuntó con un arma en la cabeza y le arrebató una cadena y un reloj conmemorativo. Tras el incidente, Chávez recurrió a sus redes sociales para denunciar la situación.

