Actriz de Televisa sufre aparatoso accidente en México; exhibe como se abrió el brazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lisset, a una semana de vivir un momento en el que se dijo estar al borde de la muerte, en una entrevista habló sobre el aparatoso accidente que sufrió mientras caminaba por una de las calles de la Ciudad de México, cuando cayó inesperadamente en una alcantarilla. Fue para el programa Todo para la mujer, donde la histrionista compartió su experiencia sobre los peligros de la infraestructura urbana en la capital del país azteca.

La exjurado de La Academia, destacó que ella apenas iba a subir a su coche cuando la coladera, que estaba mal tapada en la banqueta, se venció y ella se fue hacía abajo, asegurando que era algo muy grave que pudo haber acabado en una tragedia: "Esto sí fue algo gravísimo porque justo era una coladera que estaba en la banqueta, y yo me iba a subir a mi coche, y venía de hacer promoción de Cabaret con mi querido Bruno Bichir, y veníamos platicando. Fue así de un segundo, que yo di un mal paso y me caí, me caí completa, además, cupe completa".

Al respecto de sus heridas, la protagonista de La niñera, en su edición mexicana, manifestó: "El bíceps me salvó. Ahí voy mejor, ¡eh!, pero mira, el moretón, era todo esto morado, estaba abierto, ya está cicatrizando. Me decía Bruno: 'Por favor, revísate, revísate'". Además, recomienda a quienes transiten por la calle que presten especial atención a las alcantarillas para evitar accidentes, ya que pueden que no estén bien tapadas y le pase como a ella.

Haz de cuenta que la tapa no estaba, no estaba abierta, se hizo como basurero, ya ves cómo están mal puestas, no estaba fija. Y esto, sobre todo, es un aviso también a las mamás, tengan cuidado con sus chiquitos, cae en una coladera y no sabemos, ha habido tragedias, hemos tenido noticias fatales", aseguró.

Por otra parte, Lisset le respondió a la exesposa de su actual pareja, Ramón Valdés Urtiz, quien la acusó de influir para que él no cumpla con sus obligaciones, dejando en claro que ella jamás se metió en su matrimonio y no ha influido en nada con su pareja como afirma su ex: "Es que no es pareja de Ramón. O sea, llevan divorciados ya un rato, llevan separados hace 3 años. Yo conocí a Ramón ya separado, llevaba 2 años de separado".

Ella sí ha dicho que estaba separada y ya está divorciada, pero dice cosas que no, la verdad es que no son reales, no es verdad. Eso lo pueden preguntar a Ramón. Ramón ya salió a decir la verdad de lo que sucede y simplemente hay que decir la verdad", señaló.

Finalmente, Lisset recalcó que se mantendrá al margen de los problemas legales de su pareja, recalcando que al haber niños de por medio y no ser realmente su tema, algo en lo que deba meterse, prefiere mantenerse al margen de esa situación y no comentar nada públicamente: "Yo estoy con un hombre que estaba soltero cuando yo lo conocí, y ya, pues si están en un juicio, yo del cual no voy a hablar porque no es mi tema, no me incumbe y hay niños de por medio, entonces yo no voy a hablar de eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui