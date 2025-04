Asesinan a querido conductor de Televisa y deja en la calle a su hijo: "Ya no hubo lana"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron más de dos décadas desde el brutal asesinato de Paco Stanley, recientemente salieron a la luz nuevos detalles acerca de las afectaciones que dejó aquel crimen. Y es que el 7 de junio de 1999 el gremio artístico perdió a una de sus personalidades más grandes de todos los tiempos, sin embargo, ese día un niño también perdió a su padre.

Se trata de Paul Stanley, quien ahora es un reconocido presentador y actor de televisión, y que en aquella fecha apenas tenía 13 años. Recientemente, el conductor del programa Hoy le contó a los medios de comunicación todo lo que padeció a raíz de la muerte de su papá, quien fue acribillado cuando salía del restaurante El Charco de las Ranas en la CDMX.

Antes de acudir a grabar su programa Miembros al Aire, Paul le compartió a los reporteros que además de crecer con la ausencia de Paco, desde pequeño conoció lo que era no tener dinero. Y es que el presentador de Pácatelas siempre cubrió todas las necesidades de su hijo, pero al morir lo dejó desprotegido: "Mi jefe siempre estuvo pendiente de mí, pero cuando se fue mi papá, ya no hubo lana", afirmó Paul.

Sí me apoyó mi padrastro pero pues, este... ya no hubo lana", añadió.

Y aunque se sabía que Paco había dejado un gran botín a sus herederos, Paul y sus hermanos tuvieron que esperar varios años para acceder a la herencia: "Cuando pasó todo lo de la herencia, pues fueron como 6-7 años, sí la padecimos". Además, el conductor de 39 años contó que su fallecido padre no le heredó dinero, sino bienes inmuebles: "Mi jefe no me había dejado dinero físico, sino todo en propiedades, las propiedades ya estaban desgastadas y haría que invertirle".

Finalmente, Paul explicó que haber vivido todas estas carencias económicas lo forjaron y lo llevaron a ser la persona que ahora es: "Aprendes a valorar mucho las oportunidades, el trabajo, el dinero, la disciplina", contestó el conductor cuando le dijeron que era un hombre muy trabajador y responsable.

Por otra parte, Paul contó ante las cámaras del programa Hoy acerca de su nuevo proyecto en Televisa, el cual es un programa de concursos que se estrenará en el Canal de Las Estrellas el próximo 5 de mayo. El famoso presentador relató que gracias a este nuevo espacio, titulado Lo tomas o lo dejas, podrá honrar la memoria de su padre, quien también llegó a conducir programas de este tipo y dijo estar muy emocionado por la oportunidad que le brindó Televisa-Univisión.

Encantado, como pez en el agua, muy agradecido, es algo que siempre había soñado, la verdad es que está muy divertido", narró el conductor.

Paul Stanley estrenará programa de concursos

