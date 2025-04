¿Cayó en adicciones? Leonardo García confirma que se internó en clínica de rehabilitación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Leonardo García, ha enfrentado fuertes rumores durante los últimos meses que tienen qué ver con una presunta recaída en el alcohol, la cual presuntamente lo llevó a estar internado en una clínica de rehabilitación. Como se recordará, incluso se llegó a decir que el hijo de don Andrés García acabó en un centro de adicciones tras un episodio violento con su prometida, Flaminia Villagrán.

En un reciente encuentro con la prensa, el histrión del teatro decidió hacer frente a los rumores y confirmó su estancia en una clínica de rehabilitación, pero negó que tenga inconvenientes con cualquier tipo de adicción. Leonardo, a quien también llaman 'El Oso', dijo que su internamiento se dio debido a problemas de salud mental tras el fallecimiento del protagonista de Pedro Navajas.

Yo no tenía problema con el alcohol, yo me metí por pérdidas y por depresión. Punto. No tiene nada que ver eso si recaí o no recaí", explicó, con un tono molesto.

Asimismo, Leonardo se pronunció a un chisme que surgió recientemente, el cual señalaba que nuevamente tenía problemas de alcoholismo: "Y, por otro lado, lo que sacaron de que yo estaba tomando, ni que estuviera tomando de una botella, o sea, es amarillismo total. Yo estaba tomando un refresco. Y ellos dedujeron, y dijeron, y arrancaron, una bola de falacias y de mentiras", agregó el hermano de la desaparecida Andres García.

Leonardo García y su fallecido padre, Andrés García

Cambiando de tema, García también contó qué ha pasado con el proceso legal por la herencia de su padre, que hasta el momento está siendo manejado por su gran amigo Roberto Palazuelos: "Pues Roberto lo está manejando y pues encontró varias cosas que son muy interesantes y son válidas”. Posteriormente, Leonardo aseguró que cualquier proyecto relacionado con una bioserie sobre su padre deberá esperar hasta que finalice el proceso legal contra Margarita Portillo, quien fue su última pareja y heredera, según el testamento que dejó el histrión.

Mi papá nunca se divorció de mi mamá. Como se casaron bajo bienes mancomunados, la mitad le pertenece a mi mamá… es de ella el 50 por ciento", dijo García.

Finalmente, el artista indicó no estar al tanto de que Margarita planea esparcir las cenizas de Andrés García en el mar de Acapulco este año. "No tengo la menor idea, me vengo enterando por ti", dijo el famoso a Ventaneando. Cabe recordar que Leonardo no fue incluido en la herencia de su papá, pues según lo revelado en la lectura del testamento en junio de 2023, la mayor parte de los bienes fueron asignados a su viuda, Margarita Portillo, su hijo Andrés Portillo, su hermana Rosa María García y su primogénito, Andrés García Jr.

Fuente: Tribuna