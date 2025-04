Desgracia en Televisa: Tras dejar la TV, actor de 'Vecinos' reaparece con trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y conductor mexicano, Manuel 'El Flaco' Ibáñez, recientemente brindó una entrevista en la que habló de su desgracia de salud, que confesó le dejó terribles consecuencias, mostrándose un poco triste mientras que da la trágica noticia a sus millones de seguidores y fans. El actor de Vecinos abrió su corazón y afirmó que su situación lo dejó en un punto muy vulnerable ante sus millones de fans y colegas.

Ibáñez, que tiene una larga trayectoria, pero siendo mayormente conocido como su personaje en la serie de comedia de la empresa San Ángel, 'Jorgais', el vagabundo', en entrevista con Hoy, mencionó que a los 80 años de edad comenzará con su retiro, destacando que a sus 77 años de edad, sentía que era el momento de irse alejando poco a poco con dignidad y salud: "Yo veo algunos que están mal físicamente y que tienen que trabajar. Yo toda mi vida he sido muy vanidoso y entonces no me gustaría que me vieran en una situación precaria en mi salud".

Pero, en medio de si se queda o se va de la empresa, 'El Flaco', en una reviente entrevista para Edén Dorantes, confesó que tristemente se descuidó de su azúcar qué lo llevó a estar muy delicado y le dejó graves secuela, como perder toda su masa muscular: "Ahorita, tuve la desgracia de que se subió la azúcar, pero entonces me dieron unas pastillas y me comieron toda la masa muscular. Ahorita voy al gimnasio de viejitos".

Tronó toda la masa muscular y ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate. Mira los hombritos, le están saliendo alitas, es horrible... le agradezco mucho a mi cuerpo

Ahorita le tuve que bajar, pero tengo un bonche de chocolates que me regalaron y utaaaaah los tuve que tirar, carajo