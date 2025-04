"Hijo de pu...": Raúl Araiza estalla en vivo contra conductor de 'Hoy'; lo golpeó por detrás

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muy lejano a su habitual estilo tranquilo y risueño, Raúl Araiza, dejó a los millones de espectadores del programa Hoy con la boca abierta, debido a que por un detalle que le pareció exagerado, estalló en contra del polémico presentador habitual de la emisión, Diego Di Marco, soltando uno de los mayores insultos dichos por el mexicano, "hijo de put...", dado a que este le dio tremendo golpazo por detrás durante una de las dinámicas.

Al igual que César Lozano y Maryfer Centeno, Diego tiene una sección eventual en el matutino de la empresa San Ángel, en el que da un importante punto de su especialización, la cual en su caso se basa en el bienestar físico, incluso fue el impulsor del Reto 21, que se realizó en enero del 2024 con los presentadores de la emisión matutina. Pero, en esta ocasión, la mañana del pasado martes 22 de abril, quiso hablar del bienestar emocional, afirmando que se liga a la física.

Por este motivo, el coach de vida pidió a todos los presentadores, como Tania Rincón y Paul Stanley, que liberaran las emociones negativas de su vida y así se pudiera renovar su energía espiritual, que señala que cuando esa se encuentra bien, físicamente se siente uno más sano y más ligero para activarse mejor. Di Marco para lograr esto, les enseñó que deben frotar sus manos al pensar en sentimiento negativo que han tenido, después golpearse en el pecho tres veces con la mano izquierda, y al final soplar la mano.

Raúl se molesta con Marco. Captura del canal de YouTube de Hoy

Siguiendo cada paso, los conductores de Televisa aseguraron que se sentían mejor, pero Marco quiso llevar las cosas más allá, afirmando que él sabía dónde estaba el alma y como es que se podía activar para hacerlos sentir al 100 y mucho, mejor, por lo que primero Arath de la Torre fue el que eligió para mostrar el punto donde se encuentra y le dio dos fuertes golpes en la parte alta de la espalda, seguido de Andrea Escalona, que se puso como voluntaria, para ver si había algún cambio.

Y aunque Araiza no fue voluntario, Marco le pidió al actor de La Desalmada que se pusiera, pese a que se negaba y le decía que no, que le dolería golpe y no se valía, y cuando Marco le dio el primer golpe, Araiza sintió que fue demasiado fuerte y lo tacho de ser un "hijo de put...", y que era un "cab...", pues sí le había dolido y hasta se ofreció para dejarle ese mismo moretón, a lo que este entre risas dijo que sí para qje me active el alma también.

