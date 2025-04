Katy Perry con The Lifetimes Tour ¿Qué hay que saber para su concierto en la Arena CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de la noticia de la cancelación del concierto de Katy Perry en la Arena Guadalajara el pasado lunes 21 de abril, el público que sigue a la cantante se encuentra entusiasmado pues la gira The Lifetimes Tour continúa e iniciará hoy en la Arena CDMX, como se dio a conocer el pasado 13 de noviembre en la participación de la cantante de Fireworks en el programa Venga la Alegría.

Según publicaciones en distintas redes sociales, la artista ya se encuentra en el lugar del concierto, donde se realizo la prueba de sonido, así como se dio a conocer uno de los atuendos que la estadounidense estaría utilizando esta noche, lo que causó gran emoción para los fanáticos que esperan el inicio la presentación de la actriz.

¿A qué hora inicia el concierto?

El concierto de la cantante de Dark Horse dará inicio a las 21:00 horas, aán así y como sabrán las personas que hayan asistido a otras presentaciones, se recomienda que se llegue al recinto con anticipación pues como es bien conocido en la Ciudad de México, pueden surgir contratiempos como el tráfico y las largas filas para entrar al lugar.

Fechas de The Lifetimes Tour en la Arena CDMX

Aunque una gran parte de los asistentes al concierto son habitantes de la capital del país, siempre es bueno recordar como llegar al lugar del concierto para evitar perderse; existen varias maneras de llegar al recinto, entre las principales se encuentra utilizar el Metro que recorre parte de la ciudad, la estación más cercana es Ferrería / Arena Ciudad de México, perteneciente a la Línea 6 (roja).

Otra estación que se puede utilizar por su cercanía es Fortuna del Tren Suburbano y desde la estación Tecnoparque del Metrobús, correspondiente igualmente a la Línea 6. Además de las líneas del metro, se proporcionará estacionamiento gratuito para los asistentes, al cual se podrá llegar avanzando sobre Avenida de las Granjas.

¿Qué canciones cantará Katy Perry?

La compositora anunció las canciones que formaran parte de su setlist durante su viaje al espacio, en el cual por la baja calidad no se apreciaba correctamente el nombre de las melodías; algunas de las mismas que el público logró descifrar a pesar de la baja resolución fueron Teenage dream, Lifetimes, I kissed a girl; pero la cantante no dejo a sus fans con la incertidumbre pues días después hizo publica la lista de canciones que forman parte de The Lifetimes Tour.

La lista de 23 canciones conformada en parte por sus mayores éxitos y favoritas del publico, así como de su reciente álbum 143, se presentan a continuación en el orden en que se espera la artista las cantará.

Artificial Chained To The Rhythm Teary Eyes Dark Horse Woman’s World California Gurls Teenage Dream Hot N Cold Last Friday Night (T.G.I.F.) I Kissed A Girl Nirvana Crush I’m His, He’s Mine Wide Awake Choose Your Own Adventure (Fan Choice) All The Love E.T. Part Of Me Título No Revelado Roar Daisies Lifetimes Firework

¿Qué se espera de la gira?

Katy Perry, quien es conocida por su extravagancia en sus presentaciones, podría presentar un show parecido al que dio en Brasil para la novena edición del festival Rock in Rio, donde tuvo una sorprendente presentación llena de efectos visuales, coreografías que impactaron al público, pantallas de 360 y fuegos artificiales; a través de redes sociales se mostró un adelanto de lo que se estaría viendo en el show de la compositora.

Finalmente, el público se encuentra emocionado pues este sería el primer concierto de Katy Perry en México después de años de no presentarse en escenarios mexicanos; las siguientes fechas están programadas en la Arena Monterrey la próxima semana.

Fuente: Tribuna