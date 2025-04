Laura Zapata realiza polémica declaración sobre presunta pelea de Thalía y Camila Sodi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los conflictos familiares entre los Zapata Miranda, Sodi Miranda y ahora hasta González Sodi, parece que nunca llegarán a su fin, puesto que ahora al parecer hay una problema entre Thalía y su sobrina Camila Sodi, quienes se dice están muy molestas la una con la otra porque la intérprete de Rubi se negó a trasladar las cenizas de Ernestina Sodi, a Nueva York, que era el deseo de la cantante.

Es así que una de las villanas más recordadas de la televisión mexicana, Laura Zapata, no se quedó sin opinar sobre el supuesto problema entre su hermana e hija de la fallecida Ernestina, sin embargo, lo que dijo fue que no tiene ni idea del conflicto, pero eso sí, aseguró que ahora se darán cuenta que ella no es la de la pelea: “NPI, ya saben lo que quiere decir NPI, ¿verdad? No tengo la menor idea, pero qué bueno que ya están peleando entre ellas porque así se dan cuenta que no soy yo la que pelea”, afirmó.

Por otra parte, según información proveniente de TVNotas, las diferencias de opinión entre la familia se remontan desde que su abuela Eva Mange vivía en una residencia y no recibía los cuidados necesarios, algo que aseguró Laura. Asimismo, también contó que ella rescató a Mange y pidió apoyo a la esposa de Tommy Mottola, pero le respondió que solo lo haría si dejaba que se la llevara a Nueva York, así que como se negó no colaboró.

Thalía y Camila Sodi podrían estar distanciadas tras fuerte pelea

Pese a este escenario, Zapata reveló que continúa elevando plegarias por el descanso eterno de su hermana, Ernestina, quien murió en noviembre pasado, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de dos infartos que la mantenían hospitalizada en terapia intensiva en la Ciudad de México: “Y bueno, pues ahora rezo por ella. Es una mujer tan joven, una mujer tan guapa, y de repente pues así la vida le dijo: ‘te toca, te toca y vámonos’. Y ahí no hay vuelta de hoja, ahí no puedes decir: ‘espérame tantito porque fíjate que tengo’, no, no, nada. Entonces sí, sí me dolió”, expuso.

Finalmente, la mujer de 68 años recalcó que su postura no ha cambiado, y desea mantener distancia con sus hermanas, incluyendo a Thalía. “No, no, no, siguen las cosas. Sí, mi amor, yo soy de una sola palabra, pero tienes que estar donde te valoran, donde te quieren, donde te respetan y donde sacan lo mejor de ti. Si estás en un lugar donde sacan lo peor de ti, córrele”, aseveró. En este sentido, hizo hincapié en que la vida debe continuar sin enfrascarse en los malos momentos por los que cada uno atraviesa.

Fuente: Tribuna