Lujosa mansión de Silvia Pinal podría ser vendida por sus hijos tras crisis económica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que ya hace medio año falleció la última gran diva del Cine de Oro, continúa siendo noticia pero ahora por sus hijos, ya que se dice que la enorme mansión de Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, será vendida por problemas económicos. Al parecer dos de los tres hijos están decididos que la propiedad de la famosa mexicana deje de pertenecen a la familia de Pinal.

De acuerdo con información de TVNotas, Luis Enrique Guzmán, se encuentra enfrentando una batalla legal por parte de un exempleado que trabajó en la pizzería que tenía con su expareja, Mayela Laguna, por lo que dicha situación suscitó que el periodista mexicano según Kadri paparazzi, recibiera una orden de embargo, pero eso no es todo porque también tiene una deuda de poco más de 400 mil pesos.

El giro de los acontecimientos llama la atención porque hace tiempo atrás periodista Inés Moreno había dicho que Silvia Pinal designó a Alejandra Guzmán como quien quedaría con su casa, aunque Moreno confesó que la rockera no presentó interés en el inmueble, por lo que al ver esto Enrique Guzmán se instaló en la propiedad. Asimismo, no bastó con eso porque basándose en las palabras de la comunicadora quiere desalojar a Sylvia Pasquel.

La mansión tiene un valor de 65 millones de pesos

Es relevante mencionar que Pasquel tiene su casa en el terreno, por lo que se dice que aprovechará la entrada de su hermana a La casa de los famosos México. No obstante, basándose en datos extraídos de Infobae, Efigenia Ramos, exasistente de la actriz, afirmó que no se puede desalojar a la actriz porque no es de Luis Enrique, a su vez añadió que el testamento sigue en proceso legal y, por tanto, los bienes no están formalmente adjudicados.

Finalmente, la mansión de Silvia Pinal tiene un valor aproximado de 65 millones de pesos y fue diseñada en 1955 por el arquitecto mexicano Manuel Rosen Morrison un referente muy importante del trazo modernista de la Ciudad de México, principalmente conocido por la mayoría de las personas como el encargado de proyectos como la Alberca Olímpica y el Gimnasio Olímpico de los Juegos Olímpicos de 1968.

Fuente: Tribuna