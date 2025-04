Muerte en TV Azteca: Cáncer mata a querido conductor y su viuda llora al despedirse en vivo

Ciudad de México.- La viuda de un famoso conductor de TV Azteca dejó sin palabras a todo el público debido a que hace algunas horas rompió en llanto ante las cámaras, mientras hacía una emotiva despedida para el fallecido. Se trata de Anna Ferro, última esposa de Fernando del Solar, quien después de casi 3 años de su fallecimiento, ha decidido soltar su pasado con el argentino y se dijo lista para encontrar el amor.

Como se recordará, el también actor y locutor de radio perdió la vida en junio de 2022 luego de una larga lucha contra el cáncer, y desde entonces, su viuda ha enfrentado una fuerte batalla legal por su legado, ya que Ingrid Coronado la acusó de apropiarse de un inmueble que le pertenece a sus hijos. Dejando de lado toda esta controversia, Anna acudió este martes 22 de abril al programa Sale el Sol para tener una sesión con una tanatóloga.

Como era de esperarse, el emotivo momento provocó que Ferro rompiera en llanto durante varias ocasiones, pero uno de los puntos que marcaron la sección fue cuando la instructora fitness se despidió de Fernando frente a las cámaras: "Gratcie amore por la compañía, por encontrarnos, gracias también por irte, porque pude reencontrarme, y te prometo que voy a ser feliz y que voy a seguir con mi misión de vida", dijo destrozada.

Asimismo, Anna declaró que pese a todo el dolor que ha sentido, eligiría siempre volver a enfrentar con el exconductor de Venga la Alegría todas las adversidades que le trajo el cáncer: "Pasaría todo igualito como lo he pasado, miles de veces, para mí él me guió como yo lo guié", dijo ahogada en llanto.

Por otra parte, en una entrevista con el programa Venga la Alegría, Ferro confirmó que se encuentra a nada de reencontrarse con Ingrid Coronado para la apertura del testamento de su difunto esposo: "La apertura ya del testamento, solamente falta notificar a mi suegra Rosa, y de ahí empezar a caminar y avanzar como debe de ser. Yo creo que también la otra parte necesitaba también estar lista, no solamente era mía. Creo que ambas partes, para que las cosas se den, se necesitan dos".

Además, la escritora compartió que no sabe la fecha exacta en que se encontrará con la madre de los hijos de Fernando, pero aseguró que tanto la familia del argentino como ella, velarán para que cumpla al pie de la letra su última voluntad: "Se va a respetar, así como he respetado llevar sus cenizas y hacer todas las cosas, exactamente lo mismo es como se va a respetar. Y espero que la otra parte lo pueda entender y también respete y que ya se suelte esto", afirmó.

No tengo nada que impugnar, la verdad es que no tengo. Fer dejó todo superclaro, superescrito, está todo en orden. Entonces no tengo por qué impugnar absolutamente nada", añadió.