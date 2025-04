No solo la agredió, la hizo pagar: Influencer detalla cita de terror con Pablo Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de acusar de agresión física al polémico actor y cantante, Pablo Montero, ahora, la reconocida influencer mexicana, Elda María, acaba de emplear sus redes sociales para detallar su cita de terror al lado del famoso intérprete de Mi Piquito de Oro, afirmando que no solo vivió un momento incómodo y que fue violentada, sino que también tuvo que pagar todo su consumo en restaurante.

Mientras que ella esperaba un encuentro de ensueño, tras meses hablando por DM en Instagram, Elda se llevó un terrible descontento con Pablo, afirmando que el actor de Televisa la invitó a Quintana Roo y en su casa descubrió que citó a otra mujer para tener un trío, y cuando ella se negó la agredió física y verbalmente, y hasta la amenazó con mandarla a la cárcel si no se iba, pese a que era tarde y no tenía a donde irse: "En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado. Sí, (temí por mi vida). Me gritó horrible. Me dijo 'te voy a meter a la cárcel por loca. Ya cállate, estoy con la otra'", afirma que dijo Pablo.

Ahora, después de su denuncia en Venga la Alegría y ante la Fiscalía General de Justicia, la influencer dio más detalle sobre el infierno al lado de Montero, destacando que lo que se dice de que nunca quiere pagar la cuenta es verdad, y que un mesero se lo dijo cuando la dejó sola para ir disque al baño: "Fuimos a Rosa Negra y empezó a pedir su ceviche que le encanta. Y una mezcalita porque le encanta el mezcal y yo un tequilita y va, ya, la cuenta. Él se fue al baño y yo dije: 'este güey, seguramente ya no va a pagar'. Y me dijo el mesero: 'ay, ya no va a pagar este Pablo'".

La ex de Rafael Mercadante declaró que aunque ella lo esperó e hizo que él pagara, al final terminó cubriendo la cuenta pues la tarjeta que sacó no pasaba y decía que no tenía más que estaba bloqueada y al final ella tuvo que sacar su tarjeta y pagar: "Regresa y me dijo: '¿ya está pagada la cuenta?'. Y le dije: 'No, págala tú'. Pasó dos veces la tarjeta, que se la habían bloqueado y yo pagué. O sea, no pagó. No le gusta pagar. Le encanta que todo le pague". Destacando que de ahí, nace el que dijera que no se merecía ser tratada así después de pagar todo.

Hasta el momento, el reconocido actor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, no ha emitido declaraciones ante las acusaciones por parte de Elda, pero, según informes de Javier Ceriani, lo que sucede entre Pablo y la influencer es solo la punta del iceberg de los problemas que tiene. Como se sabe, esta no es la primera vez que Montero es acusado de agresión bajo efectos del alcohol, ni de irse sin pagar la cuenta.