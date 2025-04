Sabine Moussier llora en entrevista al denunciar abuso sexual de actor de Televisa en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Sabine Moussier, decidió que era momento de abrirse con uno de los momentos más desgarradores de su carrera, y confesó que sufrió abuso sexual, por parte de uno de sus compañeros en Televisa, cuando ambos estaban grabando juntos en novela, de la que no quiso decir nombre para que no se descubra al actor. La también presentadora al contar lo sucedido rompió en llanto en entrevista.

Moussier por años ha tenido una participación en la empresa San Ángel como protagonista o villana en melodramas como La Madrastra y realitys shows, como La Casa de los Famosos México, luciendo en todo momento radiante y con mucho poder, sin embargo, al final del día es humana y sufre tanto como cualquier persona. Ahora, en su más reciente entrevista, conmovida hasta las lágrimas recordó cuando vivió un abuso por parte de actor.

Ante cámaras de Sale el Sol, el programa Hoy y otros medios de comunicación, Sabine recordó que al hacer una escena de cama, un actor se quitó la ropa por completo y tomó su mano, llevándola hacía la entrepierna sin su consentimiento, que es catalogado como un abuso sexual, ya que es un acto íntimo: "Simplemente, estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí Es muy fuerte, es muy duro, es muy bajo, es muy feo".

La villana de Abismo de Pasión, declaró que en ese momento no supo que hacer, que ahora entiende que debió exponerlo, pero en ese momento simplemente pudo pedir que no le pusieran más escenas de sexo ni de besos con esa persona, destacando que al final fu lo único que pudo pensar y hacer: "En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto, lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar".

Con respecto a una demanda, Sabine recalcó que le costó mucho trabajo como asimilar todo y cometió errores en el actuar, y en ese momento no denunció porque no se sentía lista, y ahora no sabe si lo hará, pero quiere alzar la voz para que otras mujeres no callen y hablen: "Me costó mucho, sobre todo en esa ocasión, yo me estaba muriendo de nervios. No lo hice y no sé si algún día lo haga. Lamentablemente esto sucede en todos los ámbitos laborales, no solo sucede con los actores, sucede en todo el mundo entero, y debemos alzar la voz

Finalmente, la integrante de Secretos de Villanas, al hablar ante la prensa y recordar lo que pasó, no pudo evitar voltearse y llorar devastada, tratando de calmarse, para simplemente asegurar que por ahora no quiere dar nombres y no quiere herir a ese actor, pero tampoco quiere que otra mujer sufra eso: "No me gusta hacer daño a nadie, y yo no quiere hacer daño a esta persona, pero tampoco quiero que otra persona sufra por lo mismo, y no sé si vaya a pasar".

La verdad es que yo me empecé a reír, esta persona malentendió. Yo soy cariñosa, yo soy muy de ‘cómo estás’ y de tocar, pero porque está en mí, yo soy una persona cariñosa, y cuando las cosas se confunden o se malentienden, pues es una pena. Lamentablemente, es una persona… ya no voy a decir más para que no se sepa quién es, porque tampoco quiero que se sepa quién es", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui