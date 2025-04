Shock en Televisa: Hijo de Mariana Levy hace triste confesión tras perder a su madre y abuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Emilio Fernández, hijo menor de la famosa actriz Mariana Levy, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa pero no necesariamente por las controversiales declaraciones que suele hacer. En esta ocasión, el joven conductor platicó con diversos reporteros sobre lo difícil que ha sido crecer con la ausencia de su famosa madre, que en los próximos días cumplirá 20 años de fallecida.

Debido a que el próximo 29 de abril se conmemorará esta importante fecha, José Emilio contó ante las cámaras de Sale el Sol cómo planea rendir homenaje a la memoria de su querida mamá: "Ya 20 años de eso ¿no?, que se nos fue, la edad que yo tengo, y pues no sé, no me gusta recordarlo, ese día prefiero evadirlo porque es recordar que mi mamá está muerta, y no es algo bonito", narró.

El joven, quien recién inició una carrera como narrados deportivo, relató que él prefiere celebrar la vida de su madre: "Yo la festejo el 22 de abril que es el día que ella nació, el día que llegó la vida", declaró Emilio. En ese sentido, el también descendiente de José María Fernández 'El Pirru' compartió con la prensa cómo suele festejar la fecha del cumpleaños de quien fuera una reconocida actriz en Televisa:

Yo le canto Las Mañanitas con un pingüino, y digo, a ella le encantaba fumar, se ve mal, pero le prendo un cigarro como si fuera vela, entonces, pues de esa forma la conmemoro y la homenajeo, y pues me siento cerca de ella".

José Emilio era un bebé cuando Mariana Levy murió

Sincero, Emilio admitió que no ha sido fácil crecer sin Mariana: "No recuerdo ni un abrazo, ni el olor, ni la voz de mi madre, entonces no recuerdo nada", dijo el joven, provocando la nostalgia de los televidentes. Acto seguido, el muchacho compartió que es tanta su necesidad de estar con su mamá, que incluso ha buscado la manera de tener contacto con Mariana, así como con su abuela Talina Fernández, y hasta su tío Pato Levy, quienes murieron en 2023.

Me gustaría, me encantaría tomar una sesión con Concheta, lamentablemente todavía no he tenido la fortuna, pero sí he tenido sesiones con videntes para platicar con mi abuela, con mi mamá, con mi abuelo paterno, con gente que ya se fue, con Pato también", aseguró.

Además, Fernández narró la rutina que hace diariamente para estar en contacto con sus seres queridos: "He tenido la fortuna, digo, yo prefiero llegar a mi casa en la noche, acercarme a sus fotos, y empezarles a contar mi día, y a escucharlos, y pues bueno, a sentirlos aquí al lado mío", agregó. Finalmente, Emilio dijo que no volverá a hablar de la controversia con Ana Bárbara, quien fungió como su madre tras la muerte de Levy, pero con quien actualmente no tiene comunicación tras señalar a su pareja de presuntos maltratos hacia los hijos de la cantante.

Yo ya dije todo lo que tenía que decir, mi objetivo se logró, que era que mis hermanos regresaran con su mamá, ya están ahí, mi objetivo ya está, yo ya no quiero seguirles contando de eso porque prefiero contarles en las cosas nuevas que estoy haciendo, yo sé que yo fui el que inició esta polémica, pero me gustaría ser el que también la acabe", finalizó.

Fuente: Tribuna