"Te abrazaré la eternidad": Majo Aguilar anuncia devastadora muerte de su "bebé"; tenía esto

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, ese encuentra envuelta en un muy triste luto, debido a que mediante sus redes sociales anunció la devastadora muerte del pequeño de solo siete años de edad, Arturo, al cual ella considera su "pequeño bebé", y al que afirma que va a abrazar por la "eternidad". La joven hacía semanas que pedía ayuda para superar una dura enfermedad.

En medio de los escándalos por su distanciamiento de su prima, Ángela Aguilar, Majo estaba viviendo un complicado momento familiar al lado de sus primos maternos, Arturo Pérez y Johanna Mena, quienes tenían a su hijo de solo 7 años de edad enfermo de leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. Hace varios días la cantante en sus redes sociales solicitó donadores de plaquetas para el menor de edad.

Desgraciadamente, pese a los esfuerzos del niño y de su familia, este miércoles 23 de abril, Majo anunció en su cuenta de Instagram que su pequeño bebé, como le decía de cariño, falleció a sus siete años de edad, con un mensaje en el que le afirma que por la eternidad va a abrazar su recuerdo, y pensará en él como el guerrero más valiente: "Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor".

La intérprete de No Lloraré, compartió un video en el que se puede ver como el menor se emociona al verla y ella lo toma en brazos, fundiéndose en un enorme y cariñoso abrazo. A la par, en su mensaje de despedida, destacó el profundo amor que siente por él y que no va a atormentarse buscando una explicación y solo se quedará con ese amor y las enseñanzas: "Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte. Te amo mi sobrino hermoso".

Finalmente, la sobrina de Pepe Aguilar agradeció a todos aquellos que se pusieron en contacto y fueron a donar plaquetas para el pequeño Arturo, afirmando que al final su plan era volar muy alto, y así que todos se enteraran que luchó hasta el final y jamás perdió su esperanza: "Arturo tenía otro plan que era volar muy alto, sepan que fue un gran niño, un luchador feroz a su enfermedad, y que la enfrentó con valentía y gracia, con sonrisas. Ténganlo así en su mente, porque el es y será lo máximo".

