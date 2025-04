Televisa, en shock: Alexis Ayala expone acoso de actriz en novela: "Me tengo que cuidar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, acaba de afirmar que en los proyecto de la TV, no solo las mujeres deben de protegerse de los hombres, sino que sus colegas y él deben de cuidarse, señalando en una entrevista que él sufrió acoso de actriz mientras que estaban juntos grabando una novela, hace más de 20 años. Como era de esperarse, sus declaraciones dejaron en shock a Televisa.

Ayala, por años ha formado parte de melodramas muy exitosos, como 2 Mujeres, 1 Camino, Lo Qué La Vida Me Robó, y muchos otros más, y aunque usualmente siempre se ha visto como goza de la mieles por su talento y la confianza que ponen en él los productores, desgraciadamente no se ha salvado de ser víctima también del acoso, como muchas mujeres colegas del medio, destacando que nadie está a salvo.

Durante el especial de Yordi Rosado, que festeja sus dos años con programa en Unicable, Ayala fue uno de los padrinos para celebrar esto, y como parte de su participación, el actor se sinceró y confesó que mientras estaba grabando novela, su coestrella le propuso tener relaciones íntimas ante las cámaras: "'A mi no me importa si lo hacemos, eh'. Te lo juro por Dios, no estoy mintiendo, sí, hablando de sexo. Son cosas que de repente dices, yo también merezco respeto".

El esposo de Cinthia Aparicio declaró que esto pasó 20 años atrás, pero ahora lo retoma para que se vea que él como hombre también es vulnerable, y para aconsejar que se tenga cuidado, pues hay una línea muy delgada que los puede hacer caer aunque no quieran: "Fue hace 20 años o más, pero eso lo digo al final, porque luego piensan que no nos tenemos que cuidar, y nos tenemos que cuidar, porque estamos en una línea delgada en el que te pueden voltear las cosas".

El histrión mencionó que él se ha salvado siempre de este tipo de cosas o de malos entendidos hablando conciso y directo, consensuando todo lo que vaya a pasar en escena y fuera de esta, en caso de que se genere algún interés romántico, cuidando de la mujer que esté con él y de él mismo en el proceso: "Por eso siempre me pongo totalmente de acuerdo de lo que se va a hacer, si va a haber cachetada, empujones, besos, si va a haber esto, yo siempre voy a respetar a la mujer que está conmigo y sobre todo me voy a respetar a mi".

Yo no quiero que se diga algo que se malinterprete, es muy delicado luego romper esa línea. Obviamente me ha pasado que me ha buscado con alguien, pero no porque estoy haciendo las escenas. Yo lo que estoy contando es una anécdota en la que debo cuidarme a mi y respetar esa línea", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui