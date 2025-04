Yuri habla sobre caída durante su concierto en Tampico: "El ranazo sí estuvo fuerte"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Yuri se hiciera viral en redes sociales por una impactante caída que sufrió durante una presentación en el escenario de Tampico, Tamaulipas, al fin la Güera rompió el silencio y habló un poco sobre las consecuencias que le causó esa situación, así como también la intérprete de Maldita primavera contó cómo estuvo realmente el momento de su tropiezo.

De hecho, los internautas se dividían entre quienes quienes lamentaban el accidente de la veracruzana, pero otros más decían que en realidad ella ya no estaba para usar tacones debido a su edad y eso había influido para que terminara en el suelo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota la mujer de 61 años no ha respondido a estos cuestionamientos en específico de los usuarios de la web.

Paty Bran, una cuenta de X (@bran_paty), fue una de las múltiples personas que dejaron comentarios en las plataformas: "Que no se ponga tacón tan alto, ya no está en edad para eso no importa que se vea disminuida de estatura 62 años ya no es lo mismo", además Mónica Contreras (@Monikamz) dijo que las rodillas son las más afectadas en esa etapa de la vida: "Que feo caso se vio muy feo sus rodillas a esa edad es más complicado un golpe espero este bien tiene mucho talento".

Un guardia tuvo de ayudarla a pararse debido a lo fuerte que fue la caída

En una reciente entrevista para el programa Hoy, la cantante se pronunció sobre el percance que tuvo lugar el pasado 20 de abril de 2025, mientras ella se apresuraba para cambiarse de vestuario y, al perder el equilibrio, terminó en el suelo, siendo así que hasta su hermana cuando la vio entrar al camerino le preguntó qué había pasado; asimismo; la actriz mencionó que ni se había dado cuenta que traía sangre.

“Cuando yo me vi, dije: ‘oye, pero me paré tan rápido’. Hice: ‘tras, pum, pam’, exacta y vámonos’. Y cuando me metí al camerino, me dice mi hermana: ‘¿qué te pasó?’. El zapato se quedó afuera, me lo rescataron”, contó la jarocha. “Me salí rápido porque era cambio de Yuri (…) y ya como a la segunda, tercera canción, que me meto a cambiar. Entro y me dicen: ‘señora, le voy a quitar la sangre’. ‘¿Cuál sangre?’. ‘La sangre que tiene en la rodilla’. Dije: ‘ah, hijo. No, si el ranazo sí estuvo fuerte’”, agregó.

Fuente: Tribuna