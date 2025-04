Acabó en silla de ruedas: Tras veto en 'Hoy', actriz vuelve a Televisa con dura enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una icónica villana de las telenovelas, quien desde hace años dejó de gozar de exclusividad en Televisa, sorprendió a sus fans al reaparecer en el programa Hoy la mañana de este miércoles 23 de abril, después de que se especulara que tenía un veto en esta emisión. Desafortunadamente, la famosa actriz dio una lamentable noticia pues la diagnosticaron con una terrible enfermedad, luego de que en el pasado acabara en silla de ruedas.

Se trata de la talentosa actriz Sabine Moussier, quien es recordada por haber actuado en exitosos melodramas como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Las tontas no van al cielo, Que te perdone Dios, Corazón Guerrero y Perdona nuestros pecados. Pero la novela que la marcó fue Abismo de Pasión, pues además de que consiguió un éxito arrasador como la malvada 'Carmina Bouvier', también vivió uno de los peores momentos de su vida al sufrir un accidente.

La originaria de Alemania acabó en silla de ruedas mientras grababa este melodrama debido a que sufrió una fuerte caída en una alberca vacía y pasó meses sin poder caminar. A raíz de ello, Moussier ha enfrentado varios inconvenientes de salud, relacionados a una afección en la espalda y ahora, fue diagnosticada con un trastorno, después de que se creyera que tenía esclerosis múltiple.

Sabine Moussier, icónica villana de Televisa

La mañana del miercóles, Sabine reapareció en el programa Hoy dando una entrevista en la que contó que finalmente había recibido el diagnóstico exacto sobre sus problemas: "No fue esclerosis múltiple, se llama neuropatía de fibras pequeñas o de fibras delgadas, cuando se me va un poco el avión, de ahí viene, ataca el sistema autónomo", contó la exconcursante de La Casa de los Famosos México.

El sistema autónomo se encarga de regular todo, absolutamente todo, y esas fibras son las que se están dañando", agregó.

No obstante, Moussier se dijo optimista ante su diagnóstico y aseguró estar recibiendo el tratamiento adecuado para combatir los síntomas de esta enfermedad: "Sí me levanto a veces con dolor, sí me levanto o paso todo el día con dolor, ya aprendí a vivir con el dolor, estoy en tratamiento y todo mi medicamento, perdón por lo que voy a decir, pero con mi medicamento el dolor me la pel...". Finalmente, la famosa reaccionó a la reciente hospitalización de su amiga Lucía Méndez:

Dios me la bendiga, que esté bien y quede sin secuelas de nada", expresó.

