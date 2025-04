¿Culpa de Shakira? Amigos de Gerard Piqué aclaran todo de su 'separación' con Clara Chía

Comparta este artículo

Madrid, España.- Al parecer los rumores de que Gerard Piqué regresó a la soltería, por presuntamente la culpa de Shakira, en realidad no serían más que "mentiras", o al menos, eso acaba de asegurar el medio de comunicación Hola!. Según la revista especializada en el mundo del entretenimiento, un amigo del exfutbolista aclaró todo de su tan polémica separación, asegurando que siguen juntos y felices.

Hace unas cuantas horas, este jueves 24 de abril afirmaron que el exfutbolista español y Clara habían terminado su relación. Fue mediante el programa Vamos a ver, del canal Telecinco, en el que la comunicadora Adriana Dorronsoro, afirmó que esto podría ser a causa de una infidelidad: "Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses".

Pero ahora, el medio Hola! acaba de asegurar que amigos del ex de la creadora de temas como Si Te Vas y Hips Don't Lie, no se han separado y lo dicho son "puras mentiras", destacando que tanto Piqué como Clara están hartos de que se ande diciendo todo el tiempo que se van a separar: "Lejos de separarse, Piqué y Chía continúan juntos. De hecho, la pareja está cansada de los bulos que circulan en torno a su relación y todo sigue igual que siempre entre ellos".

El canal de noticias español aseguró que todo se derivaría de que Piqué ha tenido que pasar más tiempo en Miami, en especial al comienzo de Las Mujeres Ya No Lloran Tour, para cuidar de sus dos hijos, Sasha y Milán, pero la fuente a Hola!, aseguró que no hay nada más alejado de la verdad que estén cerca de separarse, sino que "todo apunta a que, para ellos, el amor navega viento en popa, indiferente a los obstáculos externos".

Cabe mencionar que hasta el momento, ni el exfutbolista ni su supuesta aún pareja, se han pronunciado a esta serie de dimes y diretes que incluso ya había generado toda una ola de memes en X, anteriormente conocido como Twitter, en el que Shakira fue la auténtica protagonista para burlarse de esta situación, pues dado a que su romance comenzó como un infidelidad, el hate sobre ellos ha sido impresionante desde hace tres años.

Fuente: Tribuna del Yaqui