"Es común y corriente": Ximena Díaz confiesa porqué se separó de Alejandro Fernández

Ciudad de México.- La exmodelo coombiana, Ximena Díaz, acaba de brindar una entrevista reveladora, en la que por primera vez ha decidido confesar su verdad y decir porqué se separó del padre de sus dos hijos y el hombre que consideraba el amor de su vida, el cantante de rancheras, Alejandro Fernández. En entrevista, la madre de Emilio y Valentina Fernández, declaró que aunque es un artista fuera de serie, como pareja es "común y corriente".

En sus más de 30 años de carrera musical, el hijo de Vicente Fernández no solo ha llamado la atención de millones en el mundo por su hermosa voz y maravillosas canciones, sino también por sus escándalos amorosos, como la separación de América Guinart, su primera esposa, y de Ximena, la mujer que le dio a sus dos hijos menores, Valentina y Emilio. Hasta este momento, ninguno de los dos había dado las razones de esta ruptura.

Fue en una entrevista con Shanik Bermán que Ximena decidió confesar la verdad, pues cuando la periodista le cuestionó con respecto a que lo llevó a separarse del creador de Me Dediqué A Perderte, a colombiana declaró que no es un super hombre, es solo alguien común con sus errores, como todos: "Él es un hermoso cantante, pero es un hombre común y corriente. No fue por nada grave, simplemente éramos muy jóvenes todos y empezábamos a caminar en diferentes direcciones".

Ximena y Alejandro en la década de los 2000's. Internet

Ante esto, señaló que ella tomó la decisión desde el dolor, ya que consideraba al intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella, como el amor de su vida, pero ella sabía que no estaban compaginados y querían cosas muy diferentes: "Me dolió en el alma, porque era el amor de mi vida, pero estaba segura de que no quería". La exmodelo, declaró que aunque él quiso volver, ella se negó con gran dolor, pero sentía que era lo mejor para ellos y sus hijos: "No, él sí. Me costó las lágrimas de la vida".

Finalmente, Ximena declaró que el hermano menor de Vicente Fernández Jr., sí le fue infiel, pero que jamás hubo violencia en sus seis años de relación, que siempre fue un caballero, pero él estaba muy centrado en su carrera y ella quería una vida más tranquila y familiar con sus dos pequeños: "Claro que hubo cuernos, pero Alejandro es un caballero, es un gran hombre, en la vida voy a decir que un maltrato, porque no lo hubo, simplemente él empezaba a vivir, por su carrera musical otra vida en la que cambió todo y yo tenía niños muy chiquitos, yo quería una vida más de casa, diferente".

Siempre es difícil una separación del lado que se tome, quizás alguien se adelanta, pero la relación se daña por dos personas. Él todo el tiempo lleno de trabajo, yo quizá tenía una vida más tranquila. Hoy somos una familia unida, aunque estemos separados, creo que es básico que quedes bien con el padre de tus hijos", concluyó.

Ximena con sus hijos en su boda en el 2024. Internet

