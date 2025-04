Hombre armado causa muerte de actriz de Televisa; hijo presencia todo y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido aspirante a actor, José Emilio Fernández Levy, recientemente brindó una entrevista en la que hizo una dura confesión que conmovió a miles casi hasta las lágrimas, a 20 años del fallecimiento de su amada madre, la actriz Mariana Levy. El joven con el corazón roto, externó lo complicado que fue para él su partida, la cual ocurrió a causa de un hombre armado, que le dio tal susto que se infartó y la llevó a la muerte.

El 29 de abril de este 2025, van a ser 20 años del lamentable deceso de Mariana, conocida por melodramas como Mujer, Casos de la Vida Real, quien en un inicio se dijo que falleció de un infarto al ser asaltada, pero que después se aclaró, que el accidente cardíaco fue a causa de la gran impresión de ver a un hombre armado muy cerca de sus niños pequeños y un grupo de sus amigos, que iban a un parque de diversiones para festejar el Día del Niño por adelantado, que es el 30 de abril.

Ahora, su hijo menor, José Emilio en una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, al ser cuestionado sobre el cómo recordará a su madre a dos décadas de su partida, el estudiante del CEA, aspirante a actor y conductor, destacó que él solo prefiere recordarla el 22 de abril, en su cumpleaños, pues le es menos doloroso, ya que s cuando honra su nacimiento y que llegó al mundo, no cuando se la arrebataron siendo apenas un bebé de ocho meses.

Ya 20 años de eso ¿no?, que se nos fue, la edad que yo tengo, y pues no sé, no me gusta recordarlo, ese día prefiero evadirlo porque es recordar que mi mamá está muerta, y no es algo bonito, digo, yo la festejo el 22 de abril que es el día que ella nació, el día que llegó la vida", declaró.

El hijo de Mariana y de José Emilio Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', declaró que él en cada uno de los cumpleaños de su madre, desde que tiene memoria le canta Las Mañanitas con un pequeño pastel y le enciende un cigarro, porque sabe que a ella le gustaba mucho fumar: "Yo le canto las mañanitas con un pingüino, y digo, a ella le encantaba fumar, se ve mal, pero le prendo un cigarro como si fuera vela, entonces, pues de esa forma la conmemoro y la homenajeo, y pues me siento cerca de ella".

Finalmente, el hermano de José María Fernández Ugalde, conmovió el corazón de todos, cuando hizo la desgarradora confesión que sí le hace falta su madre, y que la ama pese a que no tiene ni un solo recuerdo de ella, ni siquiera de su olor, pues cuando ella murió, él solo era un bebé que ni siquiera sabía caminar o hablar aún: "No recuerdo ni un abrazo, ni el olor, ni la voz de mi madre, entonces no recuerdo nada".

