"No trabajé por años": Kate del Castillo recuerda polémica por conocer a 'El Chapo' Guzmán

Ciudad de México.- Desde hace más de años, a Kate del Castillo la persigue una fuerte controversia, que incluso la obligó a irse de México por mucho tiempo y a enfrentar una fuerte investigación por parte de las autoridades mexicanas. Se trata del polémico encuentro que tuvo la intérprete mexicana con el narcotraficante sinaloense, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien actualmente se encuentra purgando una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Aunque ya pasó casi una década desde ese momento, recientemente la hija de don Eric del Castillo se sinceró sobre la fuerte cancelación que enfrentó por parte de los medios de comunicación y redes sociales cuando visitó al capo en su hogar. Lo anterior lo reveló en una entrevista para el programa Sale el Sol, explicando que esta situación coincide de alguna manera con su papel en la película La Más Fan, donde da vida a Alana Cruz, una mujer con la que encuentra ciertas semejanzas.

Yo cuando lo leí, dije: 'es muy chistoso, porque es la primera vez que me voy a enfrentar a un personaje que soy prácticamente yo, y que me identifico tanto’. Nunca lo había hecho y eso me dio mucho miedo, pero aquí me sentía yo porque tenemos tantas similitudes", contó emocionada Del Castillo.

En ese sentido, la exactriz de Televisa narró todas las dificultades que enfrentó luego de que se filtrara que había estado con 'El Chapo' poco después de su fuga en 2015: "O sea. A mí también se me vino la gente encima, muchos años no trabajé, en fin, y es volver a salir y tener fans que también, yo no los entiendo y que necesitan eso, lo que decíamos, empatía, ¿no? Ser empático con los demás y el decir y entenderlos", agregó.

Kate del Castillo conoció a 'El Chapo' en 2015

A pesar de haber experimentado este amargo momento en las plataformas digitales a raíz de su reunión con el líder del Cártel de Sinaloa, Kate asegura que no le da relevancia a quienes la han criticado durante años. "Pues no escucharlos, yo la verdad no los escucho, no los leo. Si alguien llega a decirme algo, hay veces que digo: ‘¿es en serio?, no sabía, a ver'", declaró.

La verdad es que yo uso las redes, las redes no me usan a mí, y eso se me hace muy importante. Yo las uso para promocionar mis cosas, para decir algo positivo, para decir ¡qué rico estoy comiendo!, ¡qué ricos sopecitos estoy haciendo!, o algo así, y usarlas para promocionar, porque es una gran promoción las redes sociales de mi trabajo. Y también hacerte responsable de lo que dices y de lo que subes. No nada más es subir y ya, no pasa nada, ¿no? Tiene una repercusión", añadió.

Por último, Kate reflexionó sobre la importancia de contar con padres que ofrezcan un respaldo incondicional, dado que es uno de los ejes principales de la película. "Hay muchas mamás que son así, muchas mamás de actrices que son así, que las educan nada más para darlo todo en la pantalla. Yo gracias a Dios, tuve unos padres, a pesar de que mi papá es actor, nunca fue impositivo, nunca trató de ser, de decirme cómo actuar, o decirme qué hacer, o decirme, al contrario, siempre me dejó ser".

Como se recordará, en 2015 Del Castillo sostuvo un encuentro en Sinaloa con Guzmán Loera, junto al actor Sean Penn, lo cual desató gran controversia. El narcotraficante había contactado a la actriz por medio de sus abogados con la intención de que su historia fuera llevada al cine. Sin embargo, tras la filtración de la reunión, Kate enfrentó una intensa cancelación mediática y dificultades legales que la mantuvieron alejada de México por varios años.

