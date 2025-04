Reportan muerte de Yolanda Andrade, otra vez: Actriz de Televisa despotrica contra reporteros

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Ya son dos años que tristemente, la salud de la presentadora de Montse y Joe no ha estado al 100 por ciento, y que por ende ha sido un tema sumamente preocupante, ya que ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones por su aneurisma cerebral, el cual además ha afectado uno de sus ojos, por lo que usa un parche, y le ha traído problemas para hablar. Por desgracia, en medios como Quien y TV Notas, han reportado noticias terribles de la actriz, que han llevado a pensar que murió.

Y hace un par de horas que volvió a suceder lo mismo, pues después de que Yordi Rosado, conductor y productor, afirmar que no se ha podido contactar con Andrade, se afirmó que podría haber fallecido o estar muy grave: "Mira, fíjate que yo he estado buscando por diferentes vías a Yolanda, pero pues por la situación no ha sido tan fácil, he dejado varios mensajes buscándola, pero creo que ahora más bien ella tiene que estar ocupada por supuesto en su salud". El exconductor de Otro Rollo, afirmó que él considera que Yolanda solo debe estar desaparecida para enfocarse en su salud.

Ante esta situación, Yolanda empleó su cuenta de Instagram para compartir dicha publicación con el tema Como Ching..., en el que se queja en comentarios amargamente por estos señalamientos y hacer alarmante una declaración que ella no considera de esa manera: "Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivas trabajos. Que asustan y hacen daño a mis seres queridos. @quiencom eres peor que @revistatvnotas".

Finalmente, la actriz de Rosa Salvaje pidió de la manera más atenta que respeten que no tenga el ánimo, ni la salud suficiente para estar dando entrevista tras entrevista, y que dejen de alarmar a sus seres queridos con la falsa noticia de su fallecimiento: "Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos, les pido tacto por favor y que sus seres queridos tengan salud".

Yolanda pide dejen de anunciar su muerte. Instagram @tvnotas

