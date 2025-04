"Sin quejas": Brenda Zambrano envía recado a Irina Baeva; exhibe coqueteos con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Gabriel Soto va a seguir en el centro del escándalo quiera o no, pues su supuesta amante, la reconocida influencer, Brenda Zambrano, ha decidido romper el silencio exhibiendo sus coqueteos en redes sociales, afirmando que él se decía soltero, y le envió contundente recado a su expareja, la polémica actriz rusa, Irina Baeva, pidiéndole que "no se queje" si ya sabía como es el actor.

Hace una semana el reportero Gabriel Cuevas, afirmó que Irina dijo que tuvo la oportunidad de ver el celular del galán de Televisa y descubrió mensajes subidos de tonos con otras mujeres mientras estaba con ella, y que entre esas chicas se encontraba Brenda, lo que la dejó en shock: "Enviaba fuegos, reacciones de fuego, que es algo 'hot', entonces Irina al ver esta conversación empezó a hacerle más abajo y se dio cuenta que incluso con otras chicas se ponía de acuerdo", aseguró Cuevas.

Ahora, después de ser señalada como la manzana de la discordia y la causante de la separación, la exparticipante de Acapulco Shore brindó una entrevista en la que negó rotundamente ser la culpable, confirmando que sí hubo mucho coqueteo, pero que a ella Soto le dijo que estaba soltero y además no pasaron de mensajes coquetos: "Sí vi los encabezados de que yo fui la causante, yo no fui la causante de nada, sí me mandaba mensajes, interactuamos un par de veces, él me dijo que estaba soltero cuando nos mensajeamos, un día quería ir a visitarme a Querétaro, pero hasta ahí quedó. Nunca pasó más de ahí".

Ante eso, la exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, decidió mandarle a decir ante las cámaras a Baeva que no se que ahora, pues esto que le estaba pasando era karma y también una crónica anunciada, porque desde antes de salir con ella ya tenía un historial de infidelidades: "Voy a decir una cosa, el que la hace riendo, llorando la paga. Irina no se puede quejar de los mensajes porque trae un historial que es público, así que no te quejes, los mensajes con él sí fueron de coqueteo".

Brenda fue muy contundente al señalarle a Irina que se acordara que ella fue la tercera en la relación de Soto con Geraldine Bazán, y que no podía pedir que a ella le fuera diferente, sabiendo exactamente la clase de hombre que es el actor de Vino El Amor, aconsejándole que al próximo lo elija mejor y ya: "Para qué te quejas, si tú lo hiciste. ¿Qué te esperas de un hombre que ya se la hizo a su esposa y se puso contigo? Así que lección aprendida y pueda escoger bien al próximo".

Fuente: Tribuna del Yaqui