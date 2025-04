¿Tiene cáncer? Conductora de 'Hoy' confirma delicada cirugía; se sometió a doble mastectomía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora de Televisa, que actualmente forma parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todo el público, debido a que la mañana de este jueves 24 de abril contó abiertamente que se sometió a una delicada cirugía. Quien dejó en completo shock a todos los televidentes fue la periodista Shanik Berman, quien ante las cámaras del matutino narró al doloroso procedimiento al que fue sometida recientemente.

La exconcursante de La Casa de los Famosos México, quien siempre ha sido conocida por ser una mujer que no tiene filtros para hablar, reveló repentinamente que se sometió a una doble mastectomía, tratamiento que comunmente se usa para prevenir el cáncer o erradicar la enfermedad desde la raíz. ¿Shanik Berman está enferma? No, hasta el momento la famosa no ha confirmado que padezca cáncer.

La ahora creadora de contenido, cuya familia es de origen judío checoslovaco, aprovechó el espacio de la sección Las calientitas del espectáculo para filtrar su operación. Los conductores de Hoy estaban diciendo que organizarían una fiesta y ella replicó: "A mí nunca me invitan". En ese momento Andrea Escalona le puso la mano en el hombro, pero de inmediato la advirtió que la podía lastimar:

No me hagas así que me acabo de operar las bubis".

Los presentadores del matutino quedaron desconcertados con las palabras de Shanik, quien añadió: "Me las quité". Después, Tania Rincón trató de corregir a su compañera diciendo que no se quitó los senos, sino sus implantes mamarios: "No, te quitaste los implantes, no las bubis". No obstante, la periodista rubia de inmediato aclaró que se había quitado los implantes, pero también las mamas: "Las dos".

'El Negro' Araiza luego le dijo a la guapa rubia que se seguía viendo igual de "voluptuosa", por lo que ella aclaró: "Es que ahorita traigo como una faja, pero me quedé como de niña de 15 años, dirían". En ese sentido, los conductores le preguntaron qué opinaba su esposo Jorgito ante este cambio: "Todavía no las ha visto porque están protegidas, hasta mañana", expresó, dejando claro que la operación fue reciente.

Mientras que en el detrás de cámaras del programa Hoy, Jorge Anzaldo le dijo a Berman que la miraba más delgada y ella dio detalles de su operación: "No, lo que pasa es que me quité un kilo de cada bubi, yo tenía unas prótesis y me las quitaron", declaró.

