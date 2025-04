VIDEO: Colapsa grada en concierto de Quevedo en CDMX; heridos no serían atendidos inmediato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo que debía de ser una noche de diversión y canto, terminó en tragedia, pues colapsó una grada que fue acondicionada de último momento en el concierto de Quevedo, el cantante colombiano que se presentó en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México. Según los reportes de Joanna Vega-Biestro, tiene de buena fuente que los heridos no serían atendidos de manera inmediata, dejándolos ahí.

Desgraciadamente, mientras que el pasado miércoles 23 de abril jóvenes estaban saltando y coreando los temas del cantante de temas como Quédate y Columbia, la estructura en la que estaban se vino abajo, provocando que cientos de personas cayeran y sufrieran lesiones. Según los primeros informes, se dijo que los lastimados no quedaron heridos de gravedad y fueron atendidos de manera inmediata, pero que por fortuna no paso a mayores.

Pero, en vivo de Sale el Sol, la presentadora antes mencionada, aseguró que eso no es verdad y que si hubo lesiones graves, que aunque no fueron mortales sí son delicadas, pues señaló que uno quedó inconsciente por una hora completa, tirad en el suelo sin ser atendido, otro se fracturó la pierna en tres partes y otro el brazo, destacando que a ella fuentes que estuvieron presentes, les dijeron que no los atendían y tardaron en llevarlos al hospital.

De igual forma, señaló que la grada que se cayó no es una que ya se encuentre en el Palacio de los Deportes, sino que fue colocada poco antes del concierto para poder vender más boletos, destacando que eso ya es un riesgo muy grande. Joanna agregó que afortunadamente no pasó a mayores, pero reprochó este actuar, ya que pudo haber tenido consecuencias mortales con los asistentes.

La promotora envió un comunicado que dice que las personas fueron atendidas de manera inmediata por el personal médico y de seguridad del inmueble, pero personas que estuvieron ahí, a mí me dicen otra cosa, me dicen que eso no es verdad que había una persona que estuvo inconsciente por casi una hora. Que el personal de seguridad no atendía a la gente de manera que tendría que hacerlo, al contrario los trataban peor, ¿y protección civil dónde está, cómo permiten que se abra una área", aseguró.

Finalmente, Ana María Alvarado recriminó esta situación, señalando que las gradas no debió de haber estado ahí

Fuente: Tribuna del Yaqui