Cazzu estrena 'Latinaje': Lanzaría nuevo ataque a Nodal y enternece con tema para Inti

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante argentina, Cazzu, después de tantas semanas compartiendo poco a poco lo que se venía, al fin estrenó Latinaje, el cual es el nuevo álbum musical, que ya se ha vuelto todo un éxito en todas sus plataformas. Su gran éxito se divide en dos, su pequeña hija, pues enterneció con tema para la pequeña Inti Nodal, y el segundo, por su aparente ataque a Christian Nodal, su ex y padre de la nena.

A meses de ir lanzando poco a poco temas de su nuevo álbum, con temas como La Cueva o Dolce, que se dicen tienen de fondo su historia con el cantante sonorense, Latinaje ya vio la luz en todas las plataformas musicales, dejando ver una nueva etapa, en el que no solo se marca el género que la llevó a la fama, el trap urbano, sino que hay cumbia, corridos y muchos otro ritmos de la cultura latinoamericana. Junto a productor argentino Nico Cotton, que ha trabajado con artistas como María Becerra, decidió honrar a su país y toda la cultura de Latino América con este mix en sus temas.

El que hasta ahora ocupa el primer lugar y ya lleva casi un millón de reproducciones es el de nombre Inti, sí el tema que le dedicó a su pequeña de un año y medio al lado del intérprete de Adiós Amor. Esta canción conmovió a todos pues comienza con la voz de la pequeña con la frase "Inti, Inti... no llores más", seguido de un verso en el que afirma que jamás soñó con ser madre, pero desde que vio sus ojos la ama y sabe que será para siempre: "Le temo tanto a perderte que siento que te perdí" y "No sé si la vida te di o si tú me la diste", son algunas de las conmovedoras frases, que concluyen con un "Inti, te quiero", en voz de la menor".

Pero, dejando de lado la ternura que despertó el tema dedicado a su primogénita, también está el lado de la superación, pues se dice que entre las canciones que acaba de lanzar, hay varias que tienen referencias al ahora esposo de Ángela Aguilar, dando de ejemplos como Engreído, Me Tocó Perder y Ódiame, afirmando que en todas hay detalles y frases que le quedarían a su historia con el mexicano.

Como en todo, aquellos que ya han escuchado todos los temas nuevos de la creadora de Nena Trampa, han afirmado que la canción que más sería en contra del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, sería el de Ódiame, ya que sus frases las consideran unas indirectas muy directas: "Cenizas quedan de los dos, tú me quemaste el corazón", "Oscureciste toda ilusión, yo mendigaba un poco de amor" y "Amargo desencuentro fue tu amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui