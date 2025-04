"Conducta atroz": Pedro pascal arremete contra J.K. Rowling por comentarios transfóbicos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La escritora de la famosa saga de Harry Potter, J.K. Rowling, había mantenido en los últimos meses más o menos un perfil bajo en lo que respecta a controversias, pero la semana pasada la controversial británica celebró una decisión que podría llamarse transfóbica, es así que el actor de cine originario de Chile, Pedro Pascal, no se quedó callado y arremetió contra la mujer de 59 años.

“Me encanta cuando un plan se ejecuta con éxito”, eso escribió en su cuenta de X (antes Twitter) la creadora del mundo mágico en Hogsmeade, esto con relación al dictamen por unanimidad de la Corte Suprema del Reino Unido que establece que la ley británica define a una mujer como alguien que nació biológicamente de sexo femenino, mismo donde se dejó en claro que según ellos no era válido ser binario.

Publicación realizada por J.K. Rowling el pasado 16 de abril

Además, no bastó solo con eso porque la fémina publicó que no tiene sentido que tantos activistas trans del Reino Unido se quejen de injusticias por derechos que ahora afirman que perdieron. Asimismo, se puso a responderle a aquellos usuarios que no estaban para nada de acuerdo con su persona. Es relevante mencionar que J.K. Rowling ha sido objeto de disgusto en varias ocasiones por parte de los mismos fanáticos de Harry Potter.

¿Qué dijo Pedro Pascal?

De acuerdo con información de El Universal, todo inició cuando el escritor Tariq Ra'ouf subió en su Instagram un video donde criticaba a la guionista británica por celebrar la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, hasta por su forma de pensar la llamó el Señor Oscuro: “El apoyo de Rowling a la ley es una auténtica mierda digna de un villano como Voldemort”, dijo Ra'ouf.

Finalmente, Pedro Pascal no se quedó callado porque aseguró que eso es un "comportamiento de mierda, horrible y lamentable, es exactamente así. Una conducta atroz de perdedora”. De igual forma, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la postura de Joanne Rowling, aunque se espera que quizás en las próximas horas o días haya una respuesta de su lado.

