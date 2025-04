Conductor de 'Hoy' se le va a la yugular a Imelda Garza Tuñón y destroza su debut en teatro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor del programa Hoy y reportero, Sebastián Reséndiz, acaba de volver a la polémica, debido a que no se contuvo ni un poco al irse a la yugular de Imelda Garza Tuñón, asegurando que era poco profesional y le faltó el respeto al público. Aunque han pasado semanas de que se presentó en Monterrey, el comunicador acaba de destrozar su debut en el teatro.

Imelda, tras varios meses en el ojo del escándalo por su pelea legal con Maribel Guardia, obtuvo su oportunidad de incursionar en el teatro de comedia, con la puesta en escena Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, pero, su presentación inicial, el pasado 12 de abril en el Auditorio Cumbres, resultó ser una serie de errores que ocasionó que se le llenara de criticas, en especial por haber olvidado su micrófono. La actriz al hablar al respecto se justificó diciendo que esto puede pasar por el poco tiempo de preparación tras el escenario: "Las personas que no están acostumbradas a estar sobre un escenario no saben todo lo que pasó por detrás".

Aunque ya ha pasado casi dos semanas de este momento, en el matutino de Televisa se habló al respecto, y mientras que Andrea Escalona afirmó que ella debe de aprovechar este momento y prepararse bien en cada presentación, pues no se sabe cuanto dure la novedad y las oportunidades, mientras que Martha Figueroa aseguró que ella considera que tiene talento, pero solo le falta más disciplina: "Bueno, la verdad es que, a ver, cantar feo, pues no. Lo hace más o menos bien, pero si ya le sumas que se le olvidó el micrófono, que no sé qué, que no le salió bien el pasito, pues...".

Ante esto, Sebastián, que es uno de los presentadores de la sección, ¿De Qué Me Hablas?, destacó que se sea o no tema del momento, no se le puede faltar el respeto al público de esa manera y debe de prepararse, porque su presentación fue "patética" y el público merece algo mejor: "Ay, pero tú no puedes faltarle al respeto al público vendiéndole un boleto, diciéndole que va a haber un espectáculo y poniendo a Imelda. No es que yo sea maestro de canto, pero no se necesita hacer Pavarotti para este espectáculo. Fue patético para el público que pagó un boleto".

Pero quien tiene la culpa es quien la expone, quien se está aprovechando de ella, de que es una mujer mediática ahorita, y la exponen y la avientan al ruedo sin estar preparada", agregó.

Finalmente, Jonathan Barajas declaró que a él lo que no le ha parecido para nada, es que Imelda no está teniendo la actitud ni la humildad adecuada para una joven que apenas se está dando a conocer de manera profesional como ella, y debe mejorar en eso y admitir sus errores y hacer algo con ellos, no justificarlos: "Mira, la actitud que tiene ella tampoco es la correcta, porque ella se defiende diciendo que tiene seis años de carrera. Yo creo que también uno debe de tener humildad y de reconocer que, en este momento, no estoy capacitada para hacer lo que se me pide que haga".

