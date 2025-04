Famoso influencer Mario Aguilar es hospitalizado de emergencia y sometido a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso influencer Mario Aguilar quien actualmente tiene un aproximado de seis millones de seguidores, compartió en sus redes sociales una noticia que impactó a muchos de sus seguidores puesto que contó que fue hospitalizado de emergencia, tanto es así que subió una fotografía donde se le mira con una bata médica y canalizado con suero, aunque dedicó parte de su tiempo para agradecer a sus fans por la atención.

"Les mando un abrazo enorme, los quiero muchísimo. A todos mis fans, a todas mis chuladas, a esas señoras hermosas que me siguen en Facebook y en todas mis redes: ¡les mando un beso gigante! Estoy muy agradecido con ustedes. ¡Gracias, gracias, gracias!", aseguró el comediante que comenzó a darse a conocer con videos de humor a través de YouTube donde en aquel entonces tuvo un gran recibimiento de los internautas.

De hecho, el creador digital desde el pasado martes 22 de abril manifestó en su cuenta de X (antes Twitter) que al día siguiente tendría una operación, pero no reveló grandes detalles, solo escribió que no era nada grave y que tampoco era algo estético. Además, agregó que eso lo podría mantener algo distanciado debido a la recuperación; asimismo, por último mencionó que eso no sería todo porque también le iban a operar el pie.

Fotografía compartida por Mario Aguilar

¿De qué fue la cirugía?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota Mario únicamente aseguró que estaba muy bien y que desde el jueves 24 de abril esta en su casa recuperándose, que el procedimiento fue exitoso y lo dieron de alta con medicamentos, aunque se desconoce completamente el motivo. No obstante, a pesar de todo se espera que el joven de 29 años originario de Tijuana, Baja California, comparta las razones más adelante.

De igual forma, Mario Aguilar, es un influencer que tiene algunos personajes de comedia con los que suele presentarse en diversas zonas del país y hasta en el extranjero, es así que uno de los más famosos es el de La mamá, el cual tiene como objetivo retratar la cotidianidad de la progenitora mexicana, así como las peculiaridades en su forma de interactuar con sus hijos y hasta a su esposo, mismos que también les da vida el youtuber.

Fuente: Tribuna