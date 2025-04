Imelda Garza Tuñón responde en 'Hoy' al intento de reconciliación con Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, acaba de brindar una entrevista muy abierta al programa Hoy, en el que dio una contundente respuesta a la posibilidad de que le otorgue el perdón a su exsuegra, Maribel Guardia, y después de tantos estiras y aflojas en su pelea legal, vaya haber un intento de reconciliación, para recuperar la estrecha relación que siempre tuvieron como familia, ¿le gusta o rechaza la idea?

Después de meses en pleito legal por la custodia de su nieto, José Julián Figueroa, alegando adicciones de Imelda, Maribel dejó entrever que a ella sí le gustaría reconciliarse con su exnuera, afirmando que no le tiene odio, sino que reza por ella, porque desea que esté bien y que pueda salir adelante: "Hay que dejárselo al tiempo. Lo que más quisiera es que Imelda sea feliz, que Dios la acompañe, porque es una niña, ojalá esté bien. Todas las noches rezo por ella".

Ante esta situación, la actriz de la obra Busco Al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, en una entrevista para el matutino de Televisa, fue muy sincera al señalar que vivió algo muy fuerte y sufrió demasiado en esta pelea, por lo que no sabe si algún día se pueda reparar ese daño a su relación: "El daño está hecho y fue un daño a nivel Latinoamérica. Al final del día no estuve con mi hijo 31 días, criticaron a mi familia, es algo muy fuerte, una situación muy difícil que vivimos".

La viuda de Julián Figueroa señaló que de poderse, podría intentarlo, pero que por ahora no veía la manera, pues es una herida grande, un momento muy complicado y no hay palabras que puedan borrar el dolor de haber estado lejos de su hijo, y además de recibir tantos ataques: "No sé de qué manera se pueda curar. No es como que de la noche a la mañana tú llegues y digas algo y se cure la herida, fue algo muy complicado".

Finalmente, Imelda declaró que tiene en claro que a la actriz de Corona de Lágrimas no le prohibirá ver a José Julián, destacando que eso podría abrir el camino al dialogo de la reconciliación: "Eventualmente todo va a ocurrir por la convivencia de mi menor de edad con ella". En cuanto a que Maribel ponga las cenizas de Julián en un nicho en una iglesia fuera de su hogar, para que tenga acceso libre, le parece algo muy lindo y lo agradece: "Me parece una acción muy linda de su parte. Que mi hijo tenga acceso y pueda visitar a su papá, es muy bonito".

Fuente: Tribuna del Yaqui