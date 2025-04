"La lucha sigue": Christian Chávez alza la voz a crimen de odio contra Kunno; pide respeto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Christian Chávez, en una entrevista con varios medios de comunicación, decidió alzar la voz, totalmente indignado, para apoyar los derechos de Kunno y todos los hombres y mujeres que abiertamente se han declarado parte de la comunidad, por lo cual criticó el crimen de odio en contra del joven influencer y pidió respeto para él y todos, aclarando que "la lucha sigue" para obtener esa igualdad en la sociedad.

Tristemente el pasado sábado 19 de abril, el influencer desveló que no se ha avanzado tanto como se pensaba sobre el respeto y aceptación a la Comunidad LGBTQ+, debido a que señaló que durante esa madrugada, varios hombres al ver sus brillitos en la cara comenzaron a gritarle insultos homofóbicos, después lo siguieron con más insultos y hasta uno de ellos lo golpeó causando que se le abriera el parpado. Kunno denunció que lloró horas en su baño por este crimen de odio.

Y ahora, el exintegrante de la banda RBD, que es abiertamente gay desde hace más de dos décadas, durante su encuentro con la prensa en una obra de teatro, señaló que en realidad se vive en una burbuja, pues se cree que por ciertos cambios el problema de la homofobia está superado, cuando realmente no es así: "Vives en una capital grande y piensas que ya hemos avanzado mucho. De pronto tenemos lugares en los cuales ya la comunidad es respetada, tenemos más espacios en los medios de comunicación, pero creo que también con esos espacios ha crecido mucho odio y rechazo".

El exparticipante de ¿Quién Es La Máscara?, declaró que considera que las nuevas generaciones sigan saliendo a marchar, a exigir ese respeto e igualdad, que no paren de luchas por lo correcto, pues aunque no sufren tanto acoso y daño, es porque previamente hay toda una generación que luchó por ello: "Si hoy ellos se pueden maquillar, tomarse de la mano, salir con una persona de su propio sexo, es porque hay toda una lucha atrás de muchas personas. Entonces es seguir luchando, la pelea no acaba".

Finalmente y cambiando a temas más agradables, Christian habló del orgullo que siente de que Maite Perroni pronto vaya a tener su debut en Hollywood, afirmando que ella tiene todo para alcanzar ese sueño y triunfar: "Me encanta, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Maite es una persona que no solamente está preparadísima y tiene el cariño de millones de personas, sino que tiene ese corazón, ¿no? Empresaria, mamá, de todo". De la misma manera, se pronunció contento de su participación en un carnaval de Brasil, ignorando las críticas.

Era un sueño que yo tenía desde hace muchísimo. Habíamos estado muchos años trabajando en Brasil, pero nunca había tenido yo la oportunidad de desfilar. Es una, o sea, es que imagínate, la gente se prepara un año para el carnaval, o sea, ¿qué hacen? Pues es que me hablaron una semana antes, así de: 'oye, ¿te gustaría participar?'. Y yo dije: 'pues claro que participo'", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui