Livia Brito anuncia un nuevo triunfo en demanda contra paparazzi; la SCJN toma su caso

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen cubano, Livia Brito, tras varias semanas alejada de las redes sociales, enfocada en su novela de Televisa, acaba de reaparecer en sus cuentas con un poderoso anuncio, en el cual agradece y celebra que la SCJN, siglas de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya decidido darle una oportunidad a su amparo y tomar su caso, lo cual ella considera un nuevo triunfo en su demanda en contra de paparazzi.

Hace cinco años, Livia comenzó un intenso duelo legal contra el paparazzi Ernesto Zepeda, al cual ella golpeó, le robó y dañó su equipo de trabajo con su entonces pareja, cuando este los fotografiaba mientras que pasaban sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo. Desde el inicio, la actriz de La Mujer del Diablo alega que todo lo hizo en defensa de su privacidad, incluso acusó al fotógrafo de tocarla de manera indebida durante su conversación para que eliminara las fotos.

Ahora, este viernes 25 de abril del 2025, la actriz de origen cubano empleó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para compartir que la SCJN, ha tomado su caso para defender su derecho a la privacidad: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen". Esto sugiere un triunfo para Brito, ya que bien podría entrar las agresiones en defensa propia, anulando el caso de Ernesto, en caso de que se falle a su favor.

La actriz de La Desalmada, destacó que las fotos de Ernesto tenían un fin de lucro, haciéndolas ilegales, porque ella no dio consentimiento y estaba en un momento privado, lejos de los foros de grabaciones, por lo cual estas no pueden ser tomadas como informativas y tampoco con relevancia social: "No existe alguna conexión entre éstas y mi actividad profesional como actriz , por lo que no puede aceptarse que los medios de comunicación se inmiscuyan indiscriminadamente en la vida privada de las personas divulgando información sin consentimiento bajo el pretexto de realizar un trabajo periodístico".

Aunque soy una figura pública, eso no significa que se me pueda fotografiar en cualquier circunstancia. La ley protege la intimidad de todas las personas, incluidas quienes trabajamos en medios, y la Corte ahora analizará si mis derechos humanos fundamentales fueron vulnerados", agregó.

Finalmente, Livia destacó que este juicio ella no solo lo inicio por la violación a su privacidad, sino para hacer un precedente, y que la Corte al fin pueda definir de manera clara y legal hasta dónde se puede llamar libertad de expresión entre los medios y ya la vulneración de los derechos humanos y la privacidad de las personas públicas como ella, para que puedan vivir con dignidad sin ser invadidas, cerrando con un agradecimiento: "Agradezco el interés del público y los invito a seguir este proceso con respeto y conciencia. Estamos abriendo un diálogo nacional sobre la privacidad en México".

Fuente: Tribuna del Yaqui