Luto en TV Azteca: Muere querido actor mexicano tras perder a su hijo víctima por leucemia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca y el medio artístico en México de nueva cuenta se encuentran de luto debido a que hace algunas horas se confirmó el fallecimiento de un querido actor mexicano, quien se encontraban en pleno duelo porque semanas atrás también murió su hijo. Se trata del intérprete Edgar Frías Font, conocido en el medio como Edgar Font, quien a su vez era esposo de la actriz Claudia Aline.

De hecho, fue la artista guatemalteca quien dio a conocer la noticia de su lamentable muerte a través de una emotiva publicación que hizo a través de Instagram: "No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé que me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño", inició escribiendo Aline, quien fuera corista de Irán Castillo.

En tanto que la Andi México usó también sus redes para lamentar el fallecimiento de Edgar: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Edgar Font. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", escribieron, y famosos como Arlette Pacheco y Flavio Medina enviaron sus condolencias.

Confirman la muerte del actor Edgar Font

Por su parte, la Asociación Nacional de Actores posteó en su cuenta de Twitter un mensaje para lamentar la prematura partida de Font y se solidarizaron con su familia: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font 'Edgar Font', miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz".

¿Quién fue Edgar Font?

Edgar, quien nació en México pero consiguió la fama en Guatemala, se describió en sus redes como "empresario, coach internacional, deportista y un papá bien padre". Su esposa era la actriz guatemalteca Claudia Aline y sus hijos, Kristian y Axel, este último falleció semanas atrás luego de una dura lucha contra el cáncer en la sangre. Font alcanzó la fama mayormente por participar en un programa de televisión guatemalteco llamado ¡Qué Buen Trip!.

Además, el mexicano formó parte de películas como Herencia Fatal o Cazador De Cazadores. TV Azteca Guatemala reaccionó a su muerte y envió sus condolencias a su familia. Asimismo, Irán Castillo dejó un mensaje a Aline, quien fuera su corista: "Hermosa, mucha fuerza, fe y amor, que el ser supremo te sostenga y te llene de contención para este experiencia tan fuerte!! Estoy contigo", dijo la actriz a través de Instagram.

Aseguran que el actor Edgar Font no pudo superar la muerte de su hijo menor

Fuente: Tribuna