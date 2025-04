Maribel Guardia confiesa que planea tramitar su Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia en los últimos meses ha sido tendencia en redes sociales por los problemas legales y familiares con su exnuera Imelda Garza Tuñón, aunque en una reciente entrevista que dio la exprotagonista de Aventurera la volvió a poner en el ojo público, pero porque dejó en claro que piensa en un futuro solicitar la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

De hecho, la actriz y cantante de origen costarricense, el próximo 29 de mayo cumplirá 66 años, es relevante mencionar que el apoyo que brindan las autoridades mexicana es para adultos mayores de 65 años o más de edad, por lo que una vez que llenan ese requisito se les establece un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales, los cuales deben ser entregados de manera directa, sin intermediarios.

Asimismo, la expareja de Joan Sebastián y la madre del fallecido cantante Julián Figueroa, confesó ante medios de comunicación que estaba pensando en integrarse a la ayuda económica que proporcionan a toda persona de la tercera edad en México: “No he ido porque dicen que hay una fila enorme, me contó Lourdes Munguía que hay una fila como de 7 horas. Ahorita no, ya más adelante si Dios quiere”, afirmó.

Dicho programa fue creado por Andrés Manuel López Obrador

De acuerdo con información de Infobae, la integrante de Que madre tan padre, no reveló la fecha exacta en que hará real la decisión, así como tampoco ha profundizo en el tema. No obstante, es fundamental destacar que el registro para este programa social concluirá en abril y hay que tener en cuenta de que en caso de que a alguien se le pase el día deberá esperar hasta que llegue junio.

Finalmente, basándose en la pagina oficial de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los requerimientos son ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, acta de nacimiento, documento de identificación vigente, clave Única de Registro de Población, comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia de la autoridad local y Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Fuente: Tribuna