“No me puedo arrepentir de nada": Karla Sofía Gascón manda contunde mensaje a sus ‘haters’

Los Ángeles, Estados Unidos.- Karla Sofía Gascón, la controversial protagonista de la película Emilia Pérez, reapareció públicamente este viernes 25 de abril durante el partido entre Celebridades de los Premios Platino y Embajadores de La Liga, a meses de que se destaparan sus supuestos antiguos mensajes racistas publicados en su entonces cuenta de Twitter y de su participación en los Premios Oscar 2025.

De acuerdo con información extraoficial, Sofía Gascón participó en un programa organizado por los Premios Platino del Cine Iberoamericano y LALIGA EA Sports, donde también estuvieron presentes algunas otras personalidades del espectáculo como Iker Casillas, Cristo Fernández y Juan Pablo Sorín, con el propósito de apoya a la reconstrucción de instalaciones deportivas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Lo anterior, con relación al fenómeno meteorológico Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que dejó diversas afectaciones en Valencia, España. De acuerdo con información de Infobae, por allá en noviembre de 2024 notificó el Centro de Emergencias de la Generalitat que la provincia de Valencia registró 213 muertos y un aproximado de 2.500 llamadas de familiares buscando a los desaparecidos.

Karla Sofía Gascón mostró su talento como deportista

¿Qué pasó con Karla Sofía Gascón?

La española expresó su postura tras haber sido objeto de críticas en redes sociales durante meses, a raíz de su nominación al Oscar por su actuación en la película Emilia Pérez y la reaparición de antiguos mensajes racistas publicados en su entonces cuenta de Twitter. “No me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida, porque si no, no sería yo”, dijo Gascón durante el evento futbolero previo a la ceremonia de los premios a los que asistirá como invitada.

En este sentido, la exintegrante de Nosotros los Nobles de Gary Alazrak, afirmó que la polémica de los últimos meses no fue causada por ella, sino más bien por terceros. A pesar de la controversia, Gascón mencionó que aguarda la confirmación de varios proyectos cinematográficos, cuyos detalles aún no puede revelar, pero que aseguró definitivamente serán anunciados en su debido momento.

Fuente: Tribuna/ Agencia México