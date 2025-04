Ofelia Cano responde si demandará a hija de Dulce por difamación; la acusa de filtrar audios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Ofelia Cano, recientemente se presentó ante las cámaras de TV Azteca, para dejar en claro su postura contra Romina Mircoli, la única hija de su gran amiga, la difunta cantante, Dulce, dando una muy contundente respuesta a si es verdad que va a demandarla por difamación, después de que la acusara de filtrar audios, en los que expone una intensa pelea entre madre e hija.

Después de la muerte de la intérprete de Tu Muñeca, salieron a la luz audios publicados a la prensa por Jorge Flores, que es conocido como 'El Vidente de las Estrellas', en los cuales se puede escuchar tremenda discusión entre la reconocida cantante y su única hija, Romina Mircoli. El mencionado vidente aseguró que los audios le fueron enviados por parte de Cano, quien los recibió de la propia Romina.

Ante esto, se creo un gran pleito, pues le dio la razón a Francisco Cantú, un cantante que afirmó que la hija de la difunta integrante de GranDiosas, la arrojó por las escaleras y que le tenía amenazada con no dejarla ver a su nieto si es que continuaba con su relación. De la misma manera, causó estragos en Ofelia, y no solo en Romina, pues a la actriz la tacharon de traidora y recibió fuertes ataques de parte del público y de artistas como Olivia Collins.

Ahora, Ofelia en una entrevista con Venga La Alegría, declaró que no es verdad que vaya a demandar a Romina, y es por puro amor a la creadora de Aún Lo Amo, por respetar su memoria y la amistad que las unió por tantos años, pese a que digan que al final estaban peleadas: "No, ahí es un tema que no toco por respeto a su mamá, porque a pesar de lo que pueda decir ella, fue mi amiga, fue mi hermana, una mujer con la que viví tantas cosas, que prefiero dejar esto. Completa y absolutamente, por el amor a Dulce (dejaré esto)".

Finalmente, recalcó que a quienes sí piensa demandar es a una revista que ha asegurado contundentemente que ella fue la que filtró los polémicos audios que exhibe la vida privada de la difunta actriz y cantante, la cual ella cuidaba celosamente, manteniendo a salvo a su hija y nieto, afirmando que por su culpa perdió trabajo: "Y quien resulte responsable, lo más triste es que es difamación, es mentira, total invento, de una manera tan vil. Completamente (perdí trabajaos) y creo que otros proyectos que me llamaron con casting, con todo, y de repente silencio completamente".

