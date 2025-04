¿Pablo Montero, a prisión? El actor de Televisa manda mensaje tras denuncia de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Pablo Montero, tras varios días de silencio y una serie de dimes y diretes en su contra, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que de manera contundente niega acusaciones de la influencer mexicana, Elda María, por lo que ante las cámaras envió un mensaje en el que se burlaría de su denuncia por violencia, ¿el actor de Televisa sí podrá ir a prisión o no?

Hace un par de días, la expareja de Rafael Mercadante, aseguró que viajó con Montero a una de sus casas, y lo que pensó sería un momento romántico se transformó en una pesadilla, debido a que descubrió que invitó a otra mujer para un trío y aseguró que la agredió físicamente y también de manera verbal: "En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado. Sí, (temí por mi vida). Me gritó horrible".

Pero eso no fue todo, pues Elda aseguró que el actor de Mi Corazón Es Tuyo, la hizo pagar todo, desde el viaje hasta la comida antes de irse a pasar el que será su primer fin de semana romántico, asegurando que se alcoholizó y eso jugó un papel clave en su comportamiento: "Regresa y me dijo: '¿ya está pagada la cuenta?'. Y le dije: 'No, págala tú'. Pasó dos veces la tarjeta, que se la habían bloqueado y yo pagué. O sea, no pagó. No le gusta pagar. Le encanta que todo le pague".

Ahora, durante un encuentro con medios de comunicación, como Venga la Alegría, Pablo dejó en claro que para él ni vale la pena responder a estas declaraciones y no quiere darle importancia, por lo que afirmó que no daría declaraciones: "No me voy a referir a nada de este tema y mucho menos para hablar mal de una mujer". Incluso, decidió hacer uso de la icónica frase de Juan Gabriel: "Lo que se ve no se juzga", para negar todo.

Finalmente, el intérprete de temas como Mi Piquito de Oro, declaró que cualquiera que fuera inteligente sabría que en realidad Elda se encuentra mintiendo y simplemente está tratando de hacerlo quedar mal ante el público: "Cualquier persona inteligente, si ve su discurso, pues te das cuenta de qué se trata". Cabe mencionar que esta no es la primera vez que acusan a Pablo de agredir a mujer, ni tampoco de irse de restaurantes sin pagar la cuenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui